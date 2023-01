Plus de 1000 participants pour la 25e randonnée des cyclos à Poitiers

La randonnée pédestre de Poitiers a fait son grand retour ce dimanche 8 janvier, après deux éditions annulées par le Covid-19. L'événement est extrêmement populaire dans le Poitou. Cela fait 25 ans que le club des Cyclotouristes l'organise ! En dépit de la pluie cette année, il a encore attiré nombreux amoureux de la marche.

Pour cette édition 2023 baptisée "La Tranche vivante" (du nom d'une ancienne guinguette au bord du Clain), 1219 personnes ont pris le départ de bon matin, d'après Danièle Deguille, l'une des organisatrices. Les participants ont eu le choix entre quatre itinéraires, tous en lien avec l'actualité et le patrimoine de la ville de Poitiers : 8 km, 12km, 14km et 17 kilomètres pour le parcours le plus long. De quoi brûler quelques calories après les fêtes, et se vider la tête. " Cela permet de relâcher la pression, d'oublier la semaine et profiter de l'air pur ", confit une participante.

Redécouvrir Poitiers

Les marcheurs ont pris le temps d'admirer les paysages."On passe par des endroits que l'on n'emprunte pas en voiture, cela permet de découvrir certaines rues, certains quartiers", insiste Daniel, qui a pris le départ du 12 km. "On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de très beaux bâtiments", ajoute Frédéric, son partenaire de randonnée.

Cette année, les circuits ont emprunté la nouvelle piste cyclable aménagée le long du Clain, à partir du quartier de l’Hôpital-des-Champs. Sur leur itinéraire, les participants ont également pu voir l’ancienne station d’épuration près du Moulin-Apparent. De l'autre côté de la rivière, les sportifs ont pu traverser le lycée Isaac-de-l 'Etoile qui, exceptionnellement, a ouvert la grille de son parc, avenue de Paris.

Une soixantaine de bénévoles étaient sur le pont pour encadrer la randonnée. Les organisateurs avaient également concocté un quiz sur le patrimoine historique de Poitiers. Il a été proposé aux marcheurs à l'arrivée des quatre parcours, au parc des expositions.