Premier examen de passage en vue d'un repêchage pour l'ASNL

C'est une date attendue depuis longtemps par les supporters nancéiens et pourtant elle ne débouchera pas forcément sur du concret ce soir. En effet, l'audience du jour n'est destinée qu'à s'assurer que l'ASNL a les moyens de présenter un budget pour le National 2, l'équivalent de la 4ème division. La logique voudrait donc que cela passe sans encombre pour l'ASNL, dont on espère qu'elle a encore assez de ressources pour convaincre la DNCG qu'elle peut assumer une saison en National 2, la 4ème division, entièrement amateur.

Malgré cela, on confie au niveau du club que c'est presque plus compliqué d'établir un budget pour le National 2 que pour le National 1. D'abord parce que c'est une première pour l'ASNL pour son équipe première et puis parce qu'il n'y a aucun modèle économique comparable à ce niveau amateur. C'est donc un peu un saut dans l'inconnu.

Des garanties pour rassurer

Il ne faut pas se tromper d'échéance, c'est bien devant l'instance fédérale (la DNCG de la fédération française de football) que l'ASNL est auditionnée ce mardi. La réponse est attendue en fin de journée : une validation, un refus ou un sursis avec des pièces supplémentaires à apporter, voilà les 3 options possibles. La validation est espérée et permettrait à l'ASNL de franchir ce 1er obstacle, le club nancéien montrerait ainsi qu'il est prêt pour le National 2. Cela permettrait aussi de montrer qu'en cas de défaillance d'un club de national, l'ASNL est prête à saisir l'occasion pour prendre sa place.

Pour montrer l'implication des actionnaires nancéiens, ce rendez-vous, d'abord programmé le 20 juin, a été décalé à ce mardi pour permettre à Krishen Sud, un des actionnaires de l'ASNL, d'être présent devant la DNCG. Quand beaucoup se demandaient quelle serait l'attitude des propriétaires nancéiens après cette relégation sportive, cela peut être un moyen de convaincre la DNCG de leur engagement.

Une première étape, pour espérer ensuite...

S'il y a validation comme attendu, l'ASNL franchira un premier obstacle, mais pour espérer mieux et donc un maintien administratif en National 1, il faudra patienter. Sedan et Châteauroux ont déjà été rétrogradés en première instance par la DNCG, mais ils ont fait appel et doivent être réentendus début juillet avec de nouveaux arguments financiers. S'ils n'arrivent pas à convaincre et que la sanction est confirmée pour au moins un des 2 clubs, la fédération viendra alors chercher le 1er relégué, l'ASNL, pour voir si le club a les moyens de s'engager en National 1.

Ca tombe bien, le club planche aussi sur cette possibilité et a donc un plan B déjà en poche qu'il pourra dégainer le cas échéant. La question la plus tendue reste celle des délais très serrés qui vont surgir. Les appels de la DNCG pour Sedan et Châteauroux sont prévus début juillet, s'ils échouent à leur examen, l'ASNL pourrait être repêchée. Il faudrait alors aller vite, la reprise de l'entraînement aura déjà eu lieu (prévue le 4 juillet) et il faudra se dépêcher pour constituer l'effectif, mais on est encore loin d'en être là.