1.700 places par club pour les demies de Top 14 à San Sebastian, les supporters frustrés

1.700 places pour chaque club à distribuer aux supporters et partenaires. Pas une de plus. Malgré les 40.000 sièges de l'enceinte de San Sebastian, les supporters tombent des nues en cherchant des billets pour les rendez-vous des 9 et 10 juin. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas de communication du Stade Toulousain pour vous proposer une ouverture de billetterie. Il n'y a plus rien.

ⓘ Publicité

Les associations et partenaires prioritaires

Face à ce faible quota, les clubs ont donc dû faire des choix. A Toulouse, un contingent a été attribué aux différentes associations de supporters. L'amicale embarquera par exemple environ 130 de ses adhérents, pendant que Le Huit devrait partir avec trois ou quatre bus. "Je suis très frustré. On déjà complet de chez complet. On a beaucoup de demandes. On comprend pas, c'est horrible. En 26 ans de présidence, c'est la première fois que je suis dans une panade comme ça. D'habitude, ce sont des contingents de 4 ou 5.000 places minimum. Il y a des années, c'était même 6 ou 7.000 et on allait dans des stades beaucoup plus petits. Ce que je regrette c'est que j'ai des adhérents qui suivent en plein hiver, qu'il y ait des résultats ou pas, et là mes mecs restent en carafe. On nous dit que c'est la fête des supporters, ce n'est plus une fête mais surtout un combat pour les supporters", enrage Jean-Marc Arnaud, le président du Huit.

Les abonnés avaient par ailleurs reçu un mail et la règle du premier arrivé, premier servi a tranché. Il ne reste aucune place aujourd'hui dans le camp du Stade Toulousain. Seul espoir au club : que du côté du Stade Français ou du Racing 92 (en fonction du résultat du barrage), on ne vende pas tout. Ces places pourraient ainsi être remises en vente et profiter aux Toulousains.

La billetterie ouverte dès janvier

La Ligue Nationale de Rugby, qui veut faire de ces demies un rendez-vous grand public, avait ouvert la billetterie dès janvier. Les billets sont donc partis très rapidement. A Toulouse, qui compte 5.000 abonnés, il y aura donc forcément des déçus. Tout comme à La Rochelle et ses... 13.000 abonnés !