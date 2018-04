Perpignan, France

Avant même l'ouverture des guichets, quelques personnes font la queue. Il n'y avait pourtant aucune crainte à avoir pour ces abonnés, ils sont prioritaires sur la vente des places et étaient donc sûrs d'obtenir leur sésame pour la demi-finale fin avril.

1.800 places ont été vendues pour 700 abonnés qui ont fait le déplacement. Les abonnés pouvaient acheter le billet correspondant à leur place habituelle et même prendre quelques places supplémentaires, dans la limite du raisonnable bien évidemment. La première journée a donc été un succès : "ça fait plaisir, explique la responsable de la billetterie du club Claudine Comes, de voir de bon matin des gens passionnés qui attendent devant les guichets."

"Ca rappelle les souvenirs des longues files d'attente d'avant finales", sourit un des supporters. Certains ont patienté une heure pour avoir leur billet et bien sûrtout en parlant de l'USAP en attendant son tour. "On croit en la montée en Top14, cette équipe joue bien et on est à fond derrière l'USAP".

Les supporters sont motivés pour cette fin de saison et ont surtout envie de participer à une grande fête. Si en coulisses le club s'active à finaliser les animations pour cette demi-finale, les supporters eux sont impatients.

A partir de lundi, la vente des billets sera ouverte à tous à condition d'acheter sa place pour le match de Carcassonne en plus de la demi-finale.

Conformément au règlement, l'USAP a mis de côté 2.000 places pour le futur adversaire. Dans les derniers jours précédant la demi, d'autres billets pourraient donc être à vendre selon le retour de ce club. Si l'adversaire est Béziers, il est difficilement imaginable de voir beaucoup de places revenir à la vente. S'il s'agit de Grenoble, Mont-de-Marsan ou Biarritz, des retours feront quelques heureux de plus. En tout cas, le dernier week-end d'avril (samedi soir ou dimanche après-midi), Aimé-Giral sera comble.

