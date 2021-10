100% CAB - A Toulon, la touche briviste s'est emmêlée les pinceaux

C'était à la huitième minute de jeu, au stade Mayol à Toulon. Les brivistes viennent de se faire réprimander par l'arbitre de la rencontre Jonathan Dufort car l'un de leurs participants à la touche, Mathieu Voisin, a "fermé le couloir" sur une touche précédente. "Je vous ai laissé une touche chacun, désormais, on passe aux pénalités" explique l'arbitre. Touche suivante : Victor Lebas n'arrive pas à se saisir du ballon sur une touche du talonneur toulonnais Anthony Etrillard. L'arbitre siffle : "quand j'ai les bras levé en touche, on ne vient pas. Réglez le problème en touche capitaine" assène-t-il à Saïd Hirèche.

Certes anecdotique, cela révèle à quel point la touche a été problématique ce week-end à Toulon. Le capitaine Saïd Hirèche plaide coupable : "C'est révélateur de nos imprécisions durant tout le match, explique-t-il. Un manque de concentration, peut-être de timing par moment." Il cite un exemple précis, en début de deuxième mi-temps, "où je donne le start sans voir que Peni [Narisia, le talonneur, ndlr] n'était pas prêt. Du coup, ça remet un peu la tête à l'envers de tout le monde." Ensuite, les touches ont été meilleures, mieux captées, mieux lancées et plus efficaces, notamment en attaque.

Des brivistes à "petite taille"

La touche corrézienne a pourtant montré de bonnes choses en ce début de saison. Une efficacité jusqu'à 86% des lancers, et un alignement qui arrivait à chiper jusqu'à huit ballons sur touches adverses. Pourtant, les brivistes sont désavantagés par leur "petite taille". Samedi, Victor Lebas, en deuxième ligne, était titulaire en ne faisant "que" 1m93. L'entraîneur, ancien deuxième ligne du CAB, Arnaud Méla essaye donc de travailler d'autres points forts à l'entraînement. "On essaye de faire gagner ce qu'on a pas naturellement, à part peut-être Tex [Tevita Ratuva] qui fait 2 mètres. Si tu veux rivaliser dans la hauteur, il faut mettre une qualité de lift max, une qualité de saut, et trouver les bonnes zones et points faibles de l'adversaire"

Les séances de vidéos sont donc primordiales. Ce qui est très important, c'est aussi d'en faire beaucoup. explique le coach. "Je ne sais pas comment ils fonctionnaient l'an dernier, mais je leur en fait faire beaucoup. Il faut travailler en l'air les connexions, les tempos, les rythmes. Je demande aussi aux sauteurs de sauter toujours dans les mêmes endroits pour ne pas dérègler les talonneurs". Ca n'empêche pas de perdre des ballons. Attention, car la touche, comme la mêlée, sont des secteurs où ça se joue aussi à la confiance. "Ca peut aller très vite. On peut en perdre six un week-end et se mettre le doute." Les corréziens vont donc vite devoir retrouver la confiance car se dresse devant eux La Rochelle (samedi, 15 heures) et le retour de Will Skelton, exclu pour un carton rouge en septembre, et qui mesure 2m03.