100% CAB - Brive muscle sa défense avant d'aller affronter Toulon

On la loue depuis samedi dernier face au Stade Français. On la fustige lors des deux défaites contre Montpellier et Bordeaux. La défense du CAB est un peu en ce début de saison le Docteur Jekyll et Mister Hyde. Une statistique pour le montrer : un seul essai encaissé au Stadium depuis début septembre, huit encaissés en deux matchs à l'extérieur. Une fragilité que conteste néanmoins le pilier anglais Hayden Thompson-Stringer, qui en fait des erreurs de circonstances.

"Je ne pense pas que nous soyons fragiles à l'extérieur, mais que nous avons fait des erreurs. A Bordeaux, on leur a mis la pression mais on les a laissé revenir. A Montpellier, le problème était dans nos têtes, on sait qu'on a pas performé comme on le voulait. Mais, on a réalisé contre l'UBB que l'on peut faire de bonnes performances, à domicile comme à l'extérieur, sur 80 minutes. On doit juste être fort sur les deux tableaux"

Ne pas s'affoler pour Brive, troisième du Top 14

Alors que l'on avait parlé du turnover, ces nombreux changements entre domicile et extérieur, le CA Brive s'apprêterait à nous faire mentir. Jérémy Davidson soutient toujours qu'il "faut donner du temps de jeu à tout le monde". Mais, on remarque qu'à Bordeaux, le banc a été efficace, et qu'il était composé de plusieurs joueurs titulaires. Exemple : Mitch Lees a effectué son premier match en tant que remplaçant depuis la saison 2018/2019 avec Exeter. "Je sens qu'ils vont envoyer l'équipe type" a d'ailleurs imaginé Patrice Collazo, le coach toulonnais.

Mais, attention. Toulon est actuellement une bête blessée, avec seulement un point de plus encaissé comparé à Brive. Une mauvaise défense qui doit se réveiller contre les Corréziens. "Quand je leur ai dit [aux joueurs du RCT] que Brive est troisième, ça les a surpris" a confié Patrice Collazo en conférence de presse. De quoi piquer un peu ses joueurs avant un match à domicile contre Brive. "On ne va pas s'affoler" répondait Jérémy Davidson après le match contre le Stade Français, lorsqu'on évoquait avec lui la troisième place de Brive. _"__On ne va pas faire de gymnastique dans le vestiaire. On doit désormais trouver de la constance."_Voilà finalement le vrai objectif du match de ce samedi à Toulon.