100% CAB : une Challenge Cup finalement bien utile

Vilipendés, la Coupe d'Europe de rugby fait l'objet depuis plusieurs semaines de sévères critiques. Problème d'équité avec ces matchs reportés puis annulés, Sébastien Chabal avait même déclaré sur Canal+ que ces coupes d'europe ne veulent "plus rien dire et ne ressemblent plus à rien, il faut donc les arrêter". Des déclarations faites sachant que Canal+ n'est pas un des diffuseurs.

Du côté du CA Brive, on n'est pas de cet avis. Cette Challenge Cup est arrivée au bon moment. Les Brivistes étaient en panne de confiance, la tête dans le sceau après deux mois et demi sans victoire en Top 14. La victoire de vendredi soir face à Pau a redonné "de la confiance au groupe" a déclaré Joris Jurand, l'ailier, à l'issue du match. "Elle va faire du bien à la tête et on va pouvoir travailler plus sereinement dès lundi."

Cette parenthèse européenne doit permettre au CAB de se changer les idées. Fini les matchs de la peur pour la lutte pour le maintien, Victor Lebas voit une équipe plus libérée : "On va jouer notre carte à fond, c'est toujours hyper intéressant aussi de pouvoir jouer peut-être des phases finales. On est un petit peu en difficulté en Top 14, il faut en profiter de cette Challenge Cup. Ça peut être une belle aventure." Les Brivistes sont actuellement deuxième de leur poule.

Donner du temps de jeu et, peut-être, bousculer la hiérarchie

Cette coupe d'Europe, c'est aussi l'occasion de faire jouer des joueurs de retour de blessure ou en manque de temps de jeu ces derniers mois. Victor Lebas était titulaire en deuxième ligne vendredi, seulement sa troisième titularisation depuis le début de la saison. "C'est une occasion de se montrer en donnant le maximum et de montrer de quoi on est capable. C'est vrai que c'est des opportunités pour nous les joueurs qui sont un peu moins utilisés et de rebattre les cartes pour le prochain match de Top 14."

Vendredi soir, Dylan Lam a ainsi tiré son épingle du jeu avec une grosse prestation remarquée par les entraîneurs notamment Jeremy Davidson qui l'a trouvé "très, très bon" pour sa première apparition avec le maillot du CA Brive. "Dylan est arrivé en novembre en tant que joker médical et on ne voulait pas l'exposer en Top 14 directement dans un championnat très dur. La Challenge Cup est un très bon moyen de se lancer."

Pour Arnaud Méla, l'un des entraîneurs du CAB, ces matchs européens ne sont "pas à prendre à la légère" pour ces joueurs moins utilisés. "On essaye de faire jouer les meilleurs, donc si on a un joueur qui nous fait des grandes manifestations, c'est sûr qu'il va nous mettre à nouveau la pression aux titulaires et à nous les coachs." Avec le nouveau protocole sanitaire, plus souple, en Top 14, ouvrir le groupe n'est pas une mauvaise idée non plus en cas de cas positif de dernière minute.

Préparer le match décisif contre Biarritz

Tous voudront gratter une place dans le groupe ou dans le XV pour le match de ce début d'année : le samedi 29 janvier à 17h avec la réception de Biarritz lanterne rouge du Top 14. Avec la Challenge Cup, le CAB va pouvoir "préparer au mieux cette rencontre importante" note Jeremy Davidson. "La Challenge Cup ? Ça va être une sorte de tremplin pour préparer notre match contre Biarritz", affirme Victor Lebas. "On arrive à être appliqués, à être disciplinés. Ils pourront peut-être nous servir de brouillon, si je peux dire, pour le match de Biarritz, pour pouvoir le préparer de la meilleure des manières."

Si le CAB est bien lancé pour sortir des poules de la Challenge Cup, il ne faut pas se tromper d'objectif : celui du maintien en Top 14. En attendant, les Brivistes tenteront d'aller faire un coup en Ecosse vendredi prochain avec cette rencontre face à Edimbourg, premier de la ligue celte.

Retour de blessure

Vendredi après la rencontre face à Pau, Jeremy Davidson a indiqué que Thompson-Stringer, Fa'aso'o et Olding blessés vont faire leur retour à l'entraînement cette semaine et pourraient éventuellement postuler pour jouer contre Edimbourg