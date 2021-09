100% CAB - D'anciens joueurs brivistes dans la course à la présidence de l'association du CAB

Ce samedi, c'est jour de match pour le CA Brive, mais c'est aussi jour d'élection. L'association du CAB renouvèle son comité directeur et choisit son président. Deux listes s'opposent : celle de José Lopez, l'actuel président, et celle de Bruno Marty, ancien demi-de-mêlée du club.

A 8 heures, ce samedi, il risque d'y avoir du monde autour de la salle Jalinat au club house du CA Brive. L'association du CAB réunit son assemblée générale, avec comme ordre du jour, la réélection de son bureau et comité directeur. Cette année, deux listes s'opposent les voix des licenciés.

L'actuel président, José Lopez, remet son mandat en jeu. Mais, c'est une autre liste qui a attiré l'œil : celle conduite par d'anciens joueurs, d'anciens internationaux et notamment par l'ancien demi de mêlée du CAB Bruno Marty. "Nous sommes en démocratie, chacun a le droit de prendre la parole" argue celui qui était au comité directeur et qui aujourd'hui, souhaite s'engager au sein de l'association.

La formation comme but ultime

Gérer l'association du CAB n'est pas anecdotique. Cette association comprend l'école de rugby, les catégories jeunes ainsi que les féminines. "Si je suis élu, poursuit Bruno Marty, nous ferons une photo de la situation, et générer, auprès de l'école de rugby, de l'excellence, qu'elle soit vertueuse, avec respect et humilité. Ensuite, nous avons un projet pour _aider nos éducateurs à la formation, également d'un point de vue médical_. Le chantier est vaste" souligne le briviste.

Pour cela, Bruno Marty a su s'accompagner d'autres anciens joueurs, à l'image aussi de ce qui se passe dans d'autres clubs. Parmi ses soutiens, dans sa liste, on retrouve David Venditti, Simon Azoulai, ou encore Alain Penaud. "Ce sont de grands joueurs, souligne Bruno Marty, ils ont été champions d'Europe et ont marqué le club. _Ce sont aussi des papas, et qui ont participé récemment à des ateliers autour de l'école de rugby_."

"C'est important d'avoir ces grands noms tous très enthousiastes et motivés pour apporter leur pierre à l'édifice et pour que cette formation soit la meilleure, qu'elle amène le plus de joueurs au haut niveau et dans l'équipe première de Brive" - Bruno Marty

Ce samedi, à 8 heures, sont appelés aux urnes les joueurs, les éducateurs, les dirigeants ainsi que les adhérents, tous licenciés. Le vote se déroule à bulletin secrets et opposera donc la liste Bruno Marty et celle de José Lopez. On devrait connaître le nom du futur président dans la matinée.