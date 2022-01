100% CAB : début de la campagne européenne face à Pau, objectif "retrouver de la confiance"

Le CAB entame sa campagne européenne et pour commencer un duel 100% français face à Pau. Une équipe qui a largement battu le CAB il y a deux semaines. Les Brivistes sont revanchards et souhaitent retrouver le chemin de la victoire pour emmagasiner de la confiance.

C'est fois c'est sûr, le CAB va bien entamer sa campagne européenne. Les Brivistes devaient initialement débuté en Angleterre chez les London Irish au mois de décembre. La rencontre avait été reportée, finalement annulée cette semaine. Sans jouer, les Brivistes démarrent l'exercice avec déjà 2 points.

Ce soir place au terrain. Les Brivistes affrontent, de nouveau, Pau (21h). Des Béarnais que les Brivistes commencent à bien connaître. C'est la troisième opposition entre les deux équipes depuis le début de la saison. Bilan : une victoire avec bonus au stadium au mois de septembre mais surtout une lourde défaite sur le score de 30 à 13 il y a deux semaines.

Il y a donc un goût de revanche ce soir pour le troisième ligne Matthieu Voisin : "Nous avons été dominés, dans le jeu, devant. On doit être capable de se déplacer plus rapidement et de gagner ces collisions qui nous ont mis à mal. Il nous faut une meilleure conquête, une meilleure mêlée et une meilleure touche. C'est aussi une question de confiance..."

Retrouver la confiance avec la parenthèse européenne

Ces deux semaines de Challenge Cup avec le déplacement de la semaine prochaine du côté d'Edimbourg en Ecosse doit permettre aux Brivistes de retrouver le chemin de la victoire. Les Brivistes veulent se détacher de la série noire (quatre défaites de rang série en cours) en Top 14.

Il faut donc mettre de côté la pression du Top 14, avec sa lutte au maintien, pour mieux se projeter vers une nouvelle compétition qui ne peut-être que bénéfique pour le groupe souligne l'un des entraîneurs brivistes, Arnaud Mela : "C'est important pour le groupe parce que quand tu gagnes, tu génère des ondes positives. Pour nous, c'est important de renouer avec la victoire, même si que c'est la Challenge Cup, une compétition qui est un peu tronquée avec la situation actuelle. Mais pour notre équipe et pour le groupe, il est très important de gagner ce week end pour qu'on retrouve un peu le sourire dans le vestiaire... Là, ça va faire du bien à tout le monde."

Une chance à saisir pour les joueurs en manque de temps de jeu

Même si le CAB s'est fixé comme objectif de sortir des poules de Challenge Cup, le staff a décidé de profiter de ces deux prochaines semaines pour effectuer une large revue d'effectif. Il va y avoir des changements de quoi, peut-être, rabattre les cartes pour la suite de la saison en Top 14. "On a des joueurs qui qui vont rerouver du temps de jeu", indique Arnaud Mela. "J'espère que cette frustration qu'ils ont emmagasiner, notamment avec le report du match des London Irish, va leur permettre de sortir une grosse prestation ce week-end. Quoi qu'il arrive, ils auront une énergie positive. Ça va amener quelque chose de plus, à eu de saisir l'occasion pour nous faire réfléchir, nous, les entraîneurs."

Parmi les retours attendus, l'arrière Wesley Douglas, blessé pendant plus de deux mois, pourrait être de la partie. Il souhaite apporter de la "fraîcheur et permettre aux coéquipiers qui ont beaucoup joué de souffler". Même si les enjeux individuels pour ces joueurs qui jouent peu sont importants, c'est en équipe que Brivistes trouveront la solution nuance le deuxième ligne Victor Lebas : "Il y a des joueurs qui n'ont pas joué depuis un certain temps ou des joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Donc voilà, c'est sûr que on va avoir à cœur individuellement de se montrer. Mais il faut que ça soit au service du collectif. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si on joue individuellement ce sport, on ne peut pas avancer ça."

D'un point de vu comptable, cette rencontre s'annonce décisive pour les Brivistes. Ils ont un léger avantage avec ces deux points pris du côté des London Irish, sans jouer. La poule du CAB est composé de 5 équipes, les trois premiers seront qualifiés en phase finale et le meilleur quatrième des trois poules sera lui aussi de la partie si, et seulement si, la compétition va à son terme.