100% CAB - Face à son ancien club, Montpellier, est-ce enfin l'heure de Guillaume Galletier ?

Guillaume Galletier entame à Brive sa troisième saison. Le Montpellierain, recruté par Jérémy Davidson, a 24 ans. Et il le promet, cette saison ne sera pas comme les autres. A entendre sa motivation, il est à un tournant de sa carrière. "Je me sens bien dans ce club" raconte Guillaume Galletier. "L'an dernier, il y a eu des hauts et des bas. J'ai connu des petits pépins physiques que j'avais pas connu la première saison. Donc, ce fut une saison mitigée, j'ai participé à 13 matchs sur 26., un sur deux. Donc, cela laisse une marge de progression" avoue le joueur.

Des "qualités à faire valoir" pour postuler chaque week-end

"Je suis hyper motivé" affirme Guillaume Galletier. Le trois-quart centre a en effet boosté ses vacances, quitte à suer lors des semaines de préparation physique pour continuer à progresser. Habitué à bien défendre, le joueur a pourtant jouer 10 au début de sa carrière. Décalé au centre à cause d'un jeu au pied plutôt défaillant, il se régale. "J'ai des qualités qu'on me reconnaît" avoue-t-il. Après le départ d'Eneriko Buliruarua pour La Rochelle, a un objectif : prendre plus de place dans l'équipe, même s'il reste humble. "J'ai découvert le haut niveau. Je dois franchir un cap, mais j'ai de l'ambition."

"Y'a des gars comme Stuart [Olding], Seva [Galala] ou Nico [Lee], plus âgés et qui ont plus d'expérience. J'apprend auprès d'eux. Maintenant, je ne vais rien lâcher et je vais m'accrocher" - Guillaume Galletier

C'est d'ailleurs ce que remarque ses confrères. Nico Lee dit d'ailleurs de lui qu'il est un "vrai bosseur, sur et en dehors du terrain". Un autre admirateur de Guillaume est son cousin, Kélian, qui joue à...Montpellier. "Il est typiquement l'un des joueurs qu'il faut avoir dans son équipe, à l'instar des Henri Chavancy ou autre. Des joueurs incontournables mais qu'on ne voit pas forcement mais qui est redoutablement efficace." Son cousin affirme donc qu'il est prêt physiquement et mentalement.

"Quand j'échange avec lui, je sens qu'il est prêt" - Kélian Galletier

Reste désormais à le montrer sur le terrain, mais Guillaume Galletier sait qu'il peut faire la différence en bossant dur. Ce sera sûrement le cas contre son ancien club, Montpellier, ce week-end. Malheureusement, il ne pourra pas affronter son cousin, car Kélian s'est blessé à l'avant-bras. Pourront-ils s'affronter à Amédée Domenech en février prochain ? "En tout cas, le rendez-vous est pris" assure le joueur montpellierain.