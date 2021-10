100% CAB - Hayden Thompson-Stringer, le combat et le sourire en cathéter

Samedi, on l'a vu chancelant parfois, une poche de froid sur les cervicales après les chocs. Une minute après, le voilà de retour dans le pack briviste. Hayden Thompson-Stringer, surnommé "HTS" est l'un des piliers les plus solides de Brive en ce début de saison. "C'est le rugby" s'amuse-t-il lorsqu'on lui parle de son aptitude à se relever et enchaîner. "On souffre parfois de petites blessures mais c'est normal, quand on est rugbyman. Moi, je joue au rugby parce que j'adore ce sport" confie l'anglais, arrivé il y a trois ans en Corrèze.

Un des leaders du groupe à gauche

Son tempérament de combattant, Hayden Thompson Stringer le met au service du groupe depuis trois ans et il a encore la confiance des coachs. Depuis le début de la saison, il aligne les feuilles de matchs, en étant titulaire ou remplaçant à chaque rencontre de Top 14. "Si j'ai la chance de jouer chaque match, soyez sur que je prendrais cette chance" confie-t-il, le regard assuré. "Je n'ai manqué qu'un match la saison dernière, et ce fut une vraie réussite pour moi, de voir que mon corps peut aller aussi loin et que je peux le pousser encore et encore chaque week-end !"

"Je veux jouer chaque match, faire partie de cette équipe, une équipe qui gagne et qui est compétitive au haut niveau que représente le Top 14"

A 26 ans, le pilier anglais, arrivé en provenance des Saracens progresse de plus en plus, il s'affirme comme leader de son équipe, régulièrement titulaire en pilier gauche. _"_Si vous regardez ma carrière en Angleterre, j'ai du jouer environ 40 fois. A Brive, j'ai déjà joué 40 fois alors que je ne suis là que depuis 3 ans ! Pour moi, plus je joue, plus je suis dans les mêlées, plus je progresse, chaque week-end. Et même, à l'entraînement, pendant de longues journées, j'adore ça. Si on ne fait pas ça, la réalité c'est qu'on ne progresse pas" Même si l'anglais affirme qu'il a " encore beaucoup à donner".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La bonne humeur comme manière de se dépasser

Le joueur est désormais bien installé à Brive, Hayden Thompson Stringer a prolongé d'un an, jusqu'en 2023 avec le club corrézien. Il trainera donc encore son sourire et sa joie de vivre, qu'il partage déjà sur les réseaux sociaux, en mode papa poule sur Instagram. Le "smile", c'est sa façon d'être. "Je pense que si vous parlez aux gars, ils vous diront que j'ai de l'énergie, toujours en essayant d'être positif ! Parfois, je suis un peu bizarre mais c'est juste moi ! J'essaye d'avoir toujours le sourire, et donner de l'énergie à tout le monde. Dans une équipe, c'est important d'avoir quelqu'un que tu peux juste regarder et qui te donne le smile."

"Pour moi, sourire, c'est se détendre et être alors prêt à performer encore plus"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En tout cas, ça semble très efficace reconnait Thomas Acquier, le talonneur, qui partage les mêlées avec lui. "Il est très volontaire et très actif sur le jeu. En ce moment, il fait de grosses performances." Le prochain pack à affronter est celui du Rugby Club Toulonnais. Là encore, Hayden Thompson-Stringer devrait être du voyage, car aucun pilier ne semble s'être blessé face à Paris.