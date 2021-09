100% CAB : la charnière Abadie - Hervé, assurance tous risques

100% CAB sur la charnière briviste, le demi-de-mêlée et le demi d'ouverture qui font la jonction entre les avants et les arrières. Le CAB semble avoir trouvé ses deux assurances tout risques avec Paul Abadie et Enzo Hervé.

Ils ont brillé lors du deuxième match à domicile, samedi dernier contre Pau. Paul Abadie, au poste 9, et Enzo Hervé, à l'ouverture, tous les deux titulaires, semblent s'être trouvés et leur charnière est une assurance tout risque pour le coach Jérémy Davidson.

D'ailleurs, à l'issue de la rencontre marquée par la victoire du CAB, ce dernier s'est fendu d'un commentaire au sujet du concurrent palois d'Enzo Hervé : "On a beaucoup parlé de Hastoy dans la semaine, ça ne me gêne pas parce que j'ai trouvé qu'Enzo Hervé était formidable." Référence à peine voilée à son protégé Enzo Hervé qui semble très bien fonctionner avec Paul Abadie, recrue en provenance d'Agen pour remplacer Julien Blanc parti à Toulon.

Le nouveau demi-de-mêlée avoue un début de complicité avec le jeune prodige briviste : "Ça se passe très bien. _Enzo est un très bon joueur_. Malgré son jeune âge, il a une maturité sur le terrain. C'est très bien pour l'équipe et si on peut avoir des automatismes tous les deux c'est tant mieux."

Il va nous apporter beaucoup - Le coach du CAB au sujet de Paul Abadie

Paul Abadie, qui s'est illustré dans le combat, bandeau sur la tête lors du premier match et encore samedi, lorsqu'après une perte de balle, il en gratte un autre dans un ruck : "J'ai toujours aimé le combat et c'est important ici aussi pour le public. Brive a un gros état d'esprit et j'essai de me fondre au mieux dans le collectif pour apporter ma pierre à l'édifice."

À 27 ans, celui qui a quitté le Lot-et-Garonne pour relever un nouveau défi a déjà remporté deux victoires au Stadium. Une intégration record qu'il explique : "On était peu de recrues et il y a un groupe intelligent avec des joueurs et notamment des leaders qui sont ouverts. Je ne pensais pas retrouver ça à Brive. C'est important pour intégrer les nouveaux mais aussi pour notre jeu d'une manière générale."

Paul Abadie après le match contre la Section Paloise © Radio France - Mickaël Chailloux

Cela suffira-t-il a laisser Paul Abadie titulaire indiscutable à la mêlée ? En tout cas son coach, Jérémy Davidson note ses progrès : "Il est tout de suite rentré dans le moule briviste. J'ai l'impression qu'il est là depuis très longtemps. C'est in joueur qui nous apporte beaucoup et qui va nous apporter beaucoup." Définitivement, Paul Abadie a marqué beaucoup de points en peu de matchs !