100% CAB - La conquête, "seul point positif" de Brive sur ses deux prochains matchs

Après les deux premieres rencontres de Brive dans cette saison de Top 14, focus sur un secteur qui a plutôt bien rempli sa mission : la conquête. Les mêlées et l'alignement du CAB sont un vrai plus pour l'équipe. Explications et analyses.

C'est après la défaite contre Montpellier (39-17), que Mathieu Voisin a sorti cette petite phrase qui a fait mouche. "Notre seul point positif, ce soir, c'est notre conquête. On a su être bon sur notre touche offensive et leur contrer des ballons". Au total, trois ballons chipés notamment grâce à la recrue en deuxième ligne Tevita Ratuva et Retief Marais, et un alignement qui a été quasi-parfait en attaque ce samedi après-midi.

Pourquoi une telle supériorité ?

Ce n'est pas un épiphènomène. Déjà, contre Perpignan, le 4 septembre, les brivistes avaient su montré de belles choses sur leurs touches. Mathieu Voisin, lui-même, avait réussi à chaparder plusieurs ballons face aux sauteurs catalans. "On a volé trois ballons, il y en avait sept autres où on est très proches. C'est quelque chose de bien, surtout que nous ne sommes pas des profils très grands."

C'est assurément quelque chose de vu et revu à l'entraînement. "On travaille sur notre vitesse et sur le fait que l'on soit plus léger et plus aérien pour choper des ballons" continue le troisième ligne Mathieu Voisin. Pour William Donnart, entraîneur de Malemort en Fédérale 2, la conquête du CA Brive surtout en touche a été notamment densifiée avec les recrues, et notamment Tevita Ratuva, deuxième ligne fidjien de 2 mètres en provenance des Scarlets. "On a grandit l'alignement. Ratuva est à l'aise avec les pieds au sol comme dans les airs. Il ne faut pas oublier l'apport des lifters, comme Mitch Lees. Mais, oui la solution de densifier en deuxième ligne était évidente, surtout que le poste était miné par les blessures."

L'impact d'Arnaud Méla ?

L'autre arrivée qui peut expliquer cette touche performante, c'est celle du coach et ancien capitaine Arnaud Méla, même si c'est difficile de voir l'impact de l'arrivée au club de l'ancien capitaine après seulement deux matchs. Néanmoins, cela peut avoir son importance selon William Donnart. "Arnaud a toujours eu cette image de leader de combat. Il peut donner envie à des joueurs, français ou étranger de les suivre. La confiance en soi est importante dans ce secteur" souligne l'entraîneur de Malemort en Fédérale 2