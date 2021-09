100% CAB - La défaite contre Montpellier laisse des traces dans l'effectif du CA Brive

A la fin du match, Jérémy Davidson, le coach du CA Brive, était assez pessimiste lors qu'on lui demandait si ce match allait laisser des traces. "Oui, il va en laisser" concluait l'entraîneur irlandais, "on va voir la gravité des blessures ce dimanche et faire des examens ce lundi, dès notre retour en Corrèze". Ces examens médicaux vont révéler l'état de méforme des joueurs brivistes, après seulement la deuxième journée de championnat.

Quels piliers disponibles ?

La question centrale de cette semaine est la suivante : combien de piliers postuleront pour la suite de la saison ? Après la sortie dans l'Hérault, on peut être quasiment sûr que Cody Thomas n'en sera pas. Le jeune sud-africain souffre d'une rupture d'un tendon du biceps. Son indisponibilité n'est pas connue. Frustrant pour celui qui a déjà connu une longue blessure l'an dernier et qui était revenu pour les dernières rencontres.

Quant à Hayden Thompson-Stringer, souvent titularisé, son état est préoccupant, touché vraisemblablement à la cheville. Daniel Brennan serait lui touché au nez. Une tuile, lorsqu'on sait que Pietro Ceccarelli devait se remettre d'une pubalgie. Quant aux autres blessés (Sanga, Tuicuvu), on en saura plus dans les prochains jours.

Se remettre la tête à l'endroit

Cette semaine, les séances de vidéos vont être très dures aussi. Car, c'est aussi dans les têtes que le match laisse des traces. "On a pris une fessée" tonnait Mathieu Voisin après le match. Le vice-capitaine expliquait aussi que "la guerre des rucks" a été perdue par Brive. "Voilà ce qu'on doit travailler. On est aussi sur courant alternatif, et face à ces équipes, on ne doit pas leur laisser des occasions. Ils ont joué des pénalités rapidement et on était pas à l'affut." Ca, c'est pour les pistes de travail. Mathieu Voisin espère aussi que cette semaine va être aussi l'occasion de se redire les choses.

"C'est bien beau de parler avant les matchs de se jauger et de figurer présent, mais pendant 40 minutes, il n'y avait pas l'équipe de Brive qu'on voulait. On a un gros match la semaine prochaine à domicile, on va voir si on a le courage d'affronter ce nouveau défi"

Les brivistes seraient bien inspirer de rebondir à domicile contre Pau samedi, après cette lourde défaite. Le calendrier les fait se déplacer à Bordeaux, puis recevoir le Stade Français, avant de se déplacer à Toulon et de recevoir la Rochelle. Prendre le maximum de points à domicile serait plus que bienvenue.