100% CAB - Le turnover à chaque week-end, un problème pour gagner à l'extérieur ?

Le constat est clair. Depuis le début de la saison, Brive aligne chaque week-end une équipe quasi-différente. La preuve : lors du premier déplacement contre Montpellier, le CAB part avec 13 changements par rapport à l'équipe victorieuse contre Perpignan. Le samedi suivant, rebelote : 11 changements par rapport à l'équipe qui s'est déplacé. Là, encore, ce week-end, 12 changements pour aller à Bordeaux. par rapport à l'équipe victorieuse à Pau. La charnière-type Abadie-Hervé qui semble se dégager n'a participé qu'à deux matchs sur quatre.

Cela a-t-il porté préjudice au CAB ce week-end ? "C'est facile à dire" réagit Jérémy Davidson, le coach. "Après, il faut gérer tous les matchs. Avec les matchs amicaux, dans le premier bloc, on a onze ou douze matchs. Il faut donner la chance à tout le monde" se justifie l'entraîneur irlandais. De plus, "les joueurs qui sont rentrés ont donné satisfaction. Il y avait ce samedi soir des joueurs qui méritaient leur sélection."

Soit. On peut, pour aller dans le sens du coach briviste, ajouter que le banc contre Bordeaux était relevé, avec notamment Saïd Hirèche ou encore Hayden Thompson-Stringer, qui sont indiscutables. Même Mitch Lees était là, lui qui a été remplaçant la dernière fois lors de sa saison 2018-2019 en Premiership avec Exeter. Le capitaine Thomas Laranjeira loue, lui, une volonté de faire tourner pour ajouter de la concurrence. "Il en faut, du turnover, dans l'équipe, pour ajouter de l'émulation et gérer l'effectif. Je pense que Jérémy a raison de le faire."

Malgré tout, le manque d'automatismes s'est fait criant ce week-end, avec près de 20 plaquages manqués. Pour autant, le turnover à l'extérieur, c'est important pour Thomas Laranjeira. "En faisant pas tourner l'équipe, est-ce qu'on ne paiera pas cela à domicile où cela fait encore plus mal ? On est dans le vrai. A nous, joueurs de l'extérieur, de montrer un bon visage pour se faciliter la saison."

Saïd Hirèche ajoute : "Tout le monde est capable de jouer en Top 14. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on ait pas réussi à mettre la pression sur eux, c'est notre indiscipline dans notre organisation de jeu, dans les rucks, dans la conduite de balle."

"On est tous des joueurs de Brive et on est tous capable de suivre des lancements de jeu." - Saïd Hirèche