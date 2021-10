100% CAB - les 100 ans du Stadium célébrés ce samedi à Brive

100 ans et (quasiment) pas une ride ! Le Stadium de Brive, lieu de tous les matchs du CAB, souffle ce week-end ses 100 bougies. Un stade qui sera en fête ce week-end et qui demain évoluera, avec une quatrième tribune à l'horizon 2030.

"Le Stadium, c'est ma deuxième maison". Anthony et Florian se retrouvent dans les tribunes du Stadium. Ils partagent le même constat sur leur vie de supporter du CA Brive. _"__On a grandi avec lui, depuis l'école de rugby, on a même foulé cette pelouse"raconte, ému, Anthony, avant de discuter souvenirs, saison actuelle et transferts. Florian acquiesce, lui se remémore d'un match en particulier, celui du barrage d'accession contre Grenoble. Le match de la remontée en Top 14. "L'ambiance ? Indescriptible et incroyable"_ souligne ce fan de Brive.

Le Stadium, place centrale et "lieu de rencontre" à Brive

Ce match est aussi celui que retient Xavier Ric, le directeur général du CAB. "C'était ma première année en tant que directeur général. C'était un moment magique de partage et d'émotion" raconte-t-il. Chaque acteur partage son histoire, comme Jean-Baptiste Péjoine, entraîneur des lignes arrières, qui raconte sa vie de supporter, "lorsque je venais avec mon grand-père voir des matchs du CAB."

Le Stadium de Brive est une structure située à deux pas du centre historique de la ville, comme quelques autres clubs du Top 14 (Toulon, Lyon ou encore Clermont). Il est géré par la municipalité de Brive, qui s'en félicite, à entendre le maire Frédéric Soulier. "C'est le seul endroit de la ville où on croise tout un tas de personnes, quelque soit leur opinion, croyances, mais pendant plus d'une heure, ils sont derrière Brive"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelle évolution pour le Stadium ?

L'ancien adjoint aux Sports en 1995 se remémore de cette ère où "Brive est sorti du professionnalisme, on était le premier club à le faire, avant d'être dépassé plus tard". Pour lui, l'engagement est majeur et l'investissement doit l'être aussi.

Le prochain dossier à se retrouver sur son bureau, c'est celui de la quatrième tribune. Contenu dans le projet 2030 du club, il avance bien, selon Xavier Ric, le directeur général du CAB. "On a besoin d'avoir des loges supplémentaires à commercialiser, des salons aussi, ainsi que plus de place assises pour réduire ensuite les places en pesage." Pour cela, le club a besoin de délocaliser les courts de tennis situés en face du club house. "On doit voir avec la mairie, mais les discussions avancent bien" indique Xavier Ric.

à lire aussi Vers une quatrième tribune et un réaménagement du Stadium de Brive

"On a travaillé avec notre architecte et les plans sont finalisés. J'espère qu'on aura un planning plus précis dans les semaines et mois qui viennent."

Autre sujet de discorde : la pelouse, dont on a appris, avant le premier match contre Perpignan, qu'elle avait été touchée par des champignons. La ville a ouvert un contentieux avec la société Art Dan. Le maire Frédéric Soulier a rompu le contrat. "Nous contestons les manquements de cette société. On a des faits et on va défendre les intérêts de la commune." Pour le match de samedi, la pelouse sera fin prête. "Depuis plus de deux semaines, nos deux agents des services techniques affectés au Stadium ont fait un travail formidable. Ils se sont formés aux outils, aux protocoles, aux techniques. _Ils sont aujourd'hui à la hauteur, et démontrent qu'on peut totalement leur faire confiance_"

à lire aussi La pelouse du Stadium de Brive repeinte en vert, la mairie dénonce des négligences

Reste que la tribune de l'Europe en 1921 et celle en 2021 ont un point commun : la même disposition. Elle sera visible dans l'exposition qui se trouve dans la ville de Brive. Cette anniversaire s'accompagne aussi de nombreuses festivités dans la ville, avec la présence de 50 militaires de la fanfare de Toulouse pour animer une démonstration place de la Guierle et sur la pelouse du stade pour l’avant match. 10 000 drapeaux seront offerts par la ville de Brive aux supporters Noir et Blanc. Un soutien "puissance 10" pour les joueurs de Brive. "Depuis quelques matchs, on tourne autour de 8 000, là il faudrait que le stade soit plein" espère Anthony. Lui sera en tout cas présent, tribune Elie Pebeyre, numéro 19-56.