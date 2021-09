100% CAB - Les nouvelles règles de World Rugby expliquées par l'arbitre originaire de Brive Maxime Chalon

En plein cœur de l'été, World Rugby a dévoilé cinq nouvelles règles qui sont entrées en vigueur le 1er août dernier. Durant les matches de préparation contre le Stade Français et le Racing 92, le CA Brive a donc pu se tester, et découvrir ces nouvelles directives, mises en place dans le championnat dès la reprise le samedi 4 septembre. Pour quel résultat ? On a posé la question aux joueurs et au seul arbitre originaire de Brive, Maxime Chalon.

La règle décriée des 50-22

Parmi les cinq règles, le but est de rendre le jeu plus attractif. C'est ainsi que la première règle la plus connue est celle dite "du 50:22". Autrement dit, quand une équipe tape et trouve la touche depuis son camp dans les 22 mètres adverses, elle bénéficie du lancer en touche, au détriment de la formation qui défend. Pour Thomas Larenjeira, qui joue à l'arrière, cette règle change les choses. "Je vais avoir un gros boulot avec mes ailiers de couverture. Il faut s'adapter pour éviter d'avoir des jeux aux pieds indirects dans les 22" explique l'un des cadres du CA Brive.

Pour l'arbitre Maxime Chalon, auteur de deux matchs sur la touche et d'un en tant qu'arbitre central depuis le début de la saison, cette règle n'est pas des plus efficaces. "Elle devait favoriser le jeu, mais au contraire, ce n'est pas ce qu'elle produit" explique-t-il.

"On a vu que les équipes ont mis un rideau plus fourni avec un ailier qui se décale et qui couvre les zones cibles de ballons. Je ne suis pas persuadé que cette règle favorise le jeu"

Pour l'arbitre, cette règle serait bénéfique lors de temps de jeu conséquents, alors qu'un ouvreur ou centre qui serait en difficulté irait chercher un rideau adversaire qui se serait appauvri. Pour l'instant, il est vrai que cette règle n'a pas été réussie par les brivistes, ni par grand monde lors des différents matchs. "La règle de renvoi dans l'en-but est très importante" souligne Maxime Chalon, puisqu'elle permet, lorsqu'une équipe aplatit dans l'en-but en défendant, ou si un en avant est commis par l'équipe attaquante, de repartir depuis l'en-but en renvoyant le ballon au pied. Avant, il fallait jouer une mêlée à 5 mètres, qui avait comme effet de couper le jeu. "C'est une règle efficace pour l'attaque comme pour la contre-attaque"

On se retrouve un peu dans le rugby à VII, très spectaculaire. Ça accélère le jeu

Protéger les joueurs

Les trois autres règles ont pour but de sécuriser l'aire de jeu pour les joueurs. La première est celle qui concerne le déblaiement dans la zone de ruck.

Il s'agit d'interdire au déblayeur de se laisser tomber sur les membres inférieurs de l’adversaire. "On nous a demandé d'être intransigeant là-dessus" explique Maxime Chalon. "Si, comme on a vu à la vidéo, c'est quelque chose qui fait sortir le joueur et/ou qu'il y a volonté de nuire au joueur, on a comme consigne de ne pas hésiter d'aller au carton rouge."

Un argument sécurité qui ravit Thomas Laranjeira, qui a subi l'an dernier une blessure qui l'a empêché de continuer sa belle saison au pied. "Concernant l'autre règle qui permet de ne pas lier trois joueurs avant la zone d'impact, c'est positif pour la santé des joueurs. On se retrouvait dans une zone de choc avec une dimension physique énorme, donc c'est plutôt positif".

Ces règles sont encore expérimentales et peuvent ne pas être prolongées après la fin de la saison. Mais, c'est assez rare de la part de World Rugby selon Maxime Chalon.