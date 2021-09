100% CAB - Nico Lee, centre sud-africain du CA Brive : "Cette saison, j'ai de bonnes sensations"

Même s'il n'était pas présent contre Montpellier la semaine dernière, Nico Lee reste l'atout majeur des brivistes. L'an dernier, le sud-africain a été titulaire à chaque feuille de match (17 rencontres en tout). Rencontre avec ce joueur plus qu'utile à Jéremy Davidson.

En trois ans au CA Brive, qu'est-ce qui a changé dans votre vie personnelle comme rugbystique ?

Eh bien d'abord je me suis marié ! Et depuis que je suis arrivé au club, ma femme s'est installée avec moi à Brive ! Cela a rendu les choses plus faciles car quand on vient d'un pays étranger, c'est difficile, ne serait-ce que de parler la langue et de la comprendre...bon, aujourd'hui, je comprends mieux le français ! Et c'est déjà très utile pour m'entraîner ! J'ai essayé d'apprendre le français, et chaque jour, je m'améliore !

La saison dernière, vous avez fait de bonnes prestations. Cette année, comment vous l'abordez ?

L'an dernier, j'ai juste essayé de faire du mieux que je peux pour être performant et devenir un bon centre. Cette saison, j'ai de bonnes sensations. C'est facile de progresser dans une équipe qui regarde haut. Je me sens en confiance, je vais plus vite, je suis plus fort et plus physique que l'an dernier.

On peut dire que vous vous êtes imposé au centre. A quoi est-ce du ?

Je cherche juste à contrôler les défenses, d'être un bon exemple, en étant devant, en défendant, en faisant mon travail. Je cherche aussi à faire toujours ce qu'on me dit à 100% .Je ne veux pas devenir paresseux car je risquerai de faire des erreurs.

Chez nos confrères de Midi Olympique, vous avez récemment déclaré que Brive pouvait jouer le Top 6. Vous pensez vraiment que c'est réalisable ?

Oui, je pense que tout est possible, si tout le monde y croit et se donne à fond ! Nous verrons évidemment plus tard, quand nous aurons jouer plusieurs matchs, mais je suis très positif pour cette saison. On a de bonnes recrues, qui sont importantes pour nous, pour faire tourner, et qui auront un très bon impact sur notre équipe. Et puis, notre attaque est meilleure, nous sommes plus expérimentés aussi, car on est une équipe jeune, qui grandit à chaque saison. Je sens que cette année, nous sommes plus expérimentés que jamais !