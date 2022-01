100% CAB : Portrait de Tanguy Lacoste, l'ouvreur espoir du CAB appelé en équipe de France des moins de 20 ans

Tanguy Lacoste ,19 ans, a déjà joué quelques minutes en Top 14 et Challenge Cup avec le CA Brive ces deux dernières semaines. Il a aussi été appelé ce mardi en équipe de France des moins de 20 ans pour un stage de préparation pour le tournoi des six nations. Portrait de l'ouvreur espoir du CAB.

Tanguy Lacoste est un enfant du rugby. Son père est un ancien joueur. Le jeune Tanguy a commencé à toucher ses premiers ballons à seulement quatre ans du côté de Vergt en Dordogne. L'ouvreur espoir du CA Brive est arrivé en Corrèze à 9 ans et a naturellement rejoint l'école de rugby de Brive. "Le club du CAB a toujours été mon club de cœur parce que mes parents de base sont de Brive. Même quand j'étais en Dordogne, le CAB, c'était mon club ! Mon objectif et mon rêve a toujours été d'effectuer mes premières minutes en pro à Brive."

Un rêve devenu réalité il y a deux semaines du côté de Lyon. Tanguy a joué ses premières minutes en Top 14 face au LOU avant de faire une autre entrée cette fois pour la première fois sur la pelouse du Stadium de Brive vendredi dernier contre Pau en Challenge Cup. Le jeune ouvreur de 19 ans profite de chaque minute sur les terrains : "C'est extraordinaire, c'est incroyable ! Depuis mes dix ans, mon objectif est d'être professionnel. Du coup, je fais tout pour. J'ai toujours bossé fort pour en arriver là. Mais ce n'est pas une finalité, je dois encore travailler encore, notamment sur mes points faibles comme par exemple mon mauvais pied, pour être le meilleur possible."

"Quade Cooper est mon idole"

Plus qu'un métier, Tanguy Lacoste voit le rugby comme une passion. "Je suis le rugby tout le temps. Quand je ne joue pas, je regarde la télé le samedi pour analyser les rencontres. Le dimanche, je vais voir mes potes qui jouent par exemple à Malemort, Larche ou encore à Périgueux. C'est toujours un plaisir de me lever, d'aller m'entraîner, le week-end, de jouer."

D'un naturel blagueur, "bon vivant" comme il se définit, Tanguy Lacoste est avant tout un passionné de rugby. Il a notamment passé des heures devant les matchs de l'Australie à décortiquer les faits et gestes de sa star, son idole : Quade Cooper. Le fantasque ouvreur australien connu, notamment, pour ses fulgurances sur le terrain. "Depuis tout petit, je regarde ses matchs. C'est mon idole. Toutes ses actions sont impressionnantes, ses crochets, et surtout ses chisteras ou ses passes après contact. C'est une référence pour moi."

Tanguy s'est inspiré du magicien australien mais s'applique aussi à être un ouvreur le plus complet possible. "Je suis plutôt à l'aise techniquement, au pied à la main. Je suis aussi un bon défenseur. Moi, je le vois comme ça le poste de 10. Je suis capable de breaker, de marquer un essai de 80 mètres, d'animer, d'alterner avec le pied. Il faut être un joueur complet en 10 aujourd'hui pas seulement un gestionnaire, être la pièce maîtresse."

Une convocation en stage avec l'équipe de France des moins de 20 ans

Depuis deux mois, l'ouvreur espoir s'entraîne avec l'équipe professionnel du CAB. Le staff lui a permis d'effectuer quelques minutes à seulement 19 ans sur le terrain. "Aujourd'hui, dans beaucoup de clubs, on fait confiance aux jeunes plus qu'il y a quelques années auparavant. Je dois continuer à travailler mais je sens que je progresse au contact de joueurs comme Olding ou Laranjeira. Ils sont de bons conseils comme l'ensemble de mes coéquipiers."

Le jeune ouvreur souhaite continuer à progresser et gratter du temps de jeu ici et là mais déjà l'équipe de France des moins de 20 ans souhaite voir ce qu'il vaut. Tanguy Lacoste a été finalement convoqué ce mardi à un stage de préparation avant le tournoi des Six nations. "J'ai été surpris, mais j'avais déjà effectué les stages en début d'année. Début janvier, j'avais été pris pour un autre pré-stage à Rome, finalement annulé à cause du Covid. Il y avait eu une première liste qui était sortie, je n'étais pas dedans. Aujourd'hui, je viens de savoir que finalement, je suis de la partie. C'était aussi un objectif cette équipe des moins de 20 ans."

Du groupe de 45, le staff des Bleuets devra réduire l'effectif à 26 joueurs avant le début du tournoi. Tanguy compte bien tout donner aux entrainements pour se faire une place en sélection. "Pour tout rugbyman français, c'est une fierté, un honneur d'être sélectionné en équipe de France. Maintenant, à moi de faire un bon stage et de donner mon maximum pour aller chercher ma première sélection."

Des débuts en top 14 puis en Challenge Cup au Stadium de Brive et depuis mardi, Tanguy Lacoste a donc reçu une première convocation avec les moins de 20 ans pour un stage préparatoire pour le tournoi des Six nations. Le jeune espoir Tanguy Lacoste sera sur tous les fronts d'ici la fin de la saison.