100% CAB - Retour sur les terrains pour les sections féminines ce dimanche

Elles avaient hâte, depuis le début du mois d'août et la reprise de leurs entraînements. Ce dimanche, à 15 heures, les sections féminines du CA Brive jouent leur premier match de la saison en se déplaçant à Evreux. Une première rencontre assez relevé, pour ce qui est "le plus long déplacement de la saison" pour les filles Coujoues, des mots du coach Romain Cabanero.

Des entraînements à haute intensité depuis août

Depuis deux mois, la centaine de filles inscrite au CAB ne chôme pas. "On a des entraînements sur des rythmes différents. Pour nos cadettes, étudiantes, on a pu travailler sur trois jours d'affilée, en journée. Pour nos séniors, qui sont souvent mères de familles ou travailleuses, elles ont repris en soirée, sur trois entraînements par semaine" explique Romain Cabanero. L'exigence est très ample, avec beaucoup de temps passé au sein des infrastructures du club. "Chaque joueuse est capable de s'entraîner chaque jour de la semaine, avec de la musculation mardi et des travaux de renforcement vendredi. Plus le week-end du match, donc a commence à faire..." souligne le coach briviste.

"C'est une sacré exigence qu'on leur demande et qu'elles ont !" - Romain Cabanero

Des joueuses sortent petit à petit de la formation briviste. "Pensez à Clara Joyeux, pilier de l'équipe de France, est passé un an au club. Des joueuses sortent de l'académie Pôle Espoirs. Auparavant, elles se sentaient obligés de partir, désormais, elles restent !" Romain Cabanero se réjouit : il cite notamment Clara Porte, qui peut être supervisée et qui fait partie de l'effectif des séniors pour cette saison au CAB.

Un développement très grand du rugby féminin

Encore amateur, le rugby féminin se développe. Et le CA Brive compte bien en profiter, en surfant sur la récente performance du rugby à VII féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo. "Y'a effectivement des demandes régulières" souligne Sébastien Bonnet. "Là, on est sur la reprise des plus jeunes, donc il faut attendre de voir sur les catégories des plus petites. Mais, nos effectifs se développent" souligne le responsable sportif du centre de formation du CAB. En attendant, la saison démarre ce dimanche à Evreux pour la première rencontre du championnat.