100% CAB : un déplacement à Édimbourg, gros morceau du challenge européen, sur un gros fond de covid

Après sa victoire la semaine dernière face à Pau, pour sa première rencontre effective en Challenge Cup, le CAB joue ce vendredi soir à 21 heures à Édimbourg. Et les Écossais ont de quoi impressionner. "Ils sont 1er du championnat, rappelle l'entraîneur briviste Goderdzi Shvelidze. Ils ont des joueurs avec beaucoup d'expérience. Et quasiment 85 % de joueurs qui sont passés ou actuellement qui jouent en équipe d'Écosse."

C'est une équipe qui va nous faire courir" Steevy Cerqueira

Les Brivistes ont donc bien pris le temps via des vidéos durant cette semaine de les voir jouer. Et le constat est qu'il va falloir courir vite pour le deuxième ligne Steevy Cerqueira : "ça joue beaucoup plus vite (...) Dans les touches ils font des touches très rapides. Ils jouent vraiment au large. C'est une équipe qui aime vraiment jouer au ballon. Donc du coup c'est une équipe qui va nous faire courir". Le demi-de-mêlée Enzo Sanga dit la même chose : "c'est une équipe qui met énormément de rythme. Ça joue vraiment beaucoup. Ça laisse très peu de temps morts. Il y a beaucoup de séquences à haute intensité".

Moins de pression en coupe d'Europe

Mais pour se donner des ailes le CAB, mis à mal par ses prestations en championnat regarde en arrière la victoire face à Pau la semaine dernière. Une victoire qui a regonflé Steevy Cerqueira : "on a relâché un petit peu en fin de match. C'est dommage parce qu'on a eu plusieurs opportunités de marquer en ballon porté. Mais bon ! ça a redonné de la confiance". Une meilleur discipline surtout a tout changé. C'est tout de suite plus facile quand la pression n'est pas là. "C'est pas le top 14, explique le deuxième ligne. Le Top 14 il y a un peu plus de pression par rapport au classement. Donc là ça a permis de jouer vraiment sans pression, de tenter des choses que peut-être on n'aurait pas tenté en Top 14".

Des nouveaux tests avant de partir

Reste en revanche une grosse incertitude : 14 Brivistes ont été testés positifs au covid cette semaine. Mais ça ne change rien et il ne faudra pas s'en faire une excuse en cas de défaite en Écosse. "Malheureusement, on commence à être habitués, précise Enzo Sanga. Tous les gars s'entraînent dans le groupe depuis un moment et il faut faire face aux imprévus (...) Faut faire le boulot, c'est notre job aussi. On est professionnels. C'est vrai que c'est pas simple mais c'est pas un excuse pour le groupe".Une autre salve de tests a lieu ce vendredi matin avant de prendre l'avion. Mais les résultats ne seront connus qu'en fin d'après-midi, avant le match donc qui doit commencer à 21h. Du coup un maximum de joueurs sont du voyage pour pallier les éventuelles nouvelles contaminations.