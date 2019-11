100% clubs ch'tis spécial rugby ce soir à 19h : appelez-nous au 03 20 55 89 89 !

La ligue de rugby des Hauts-de-France compte 62 clubs et plus de 8000 licenciés

Avec 62 clubs et plus de 8000 licenciés dans les Hauts-de-France, le rugby dans le nord de la France prend une part de plus en plus importante dans la pratique sportive. Et notamment chez les femmes.

Pour en parler avec nous, 100% clubs ch'tis reçoit ce soir à partir de 19h sur France Bleu Nord Laura Di Muzio, joueuse du LMRCV, club basé à Villeneuve d'Ascq et évoluant en Elite, la première division du rugby féminin et Anthony Scelers, entraîneur du RC Arras, club de Fédérale 2.

Vous faites du rugby, vous êtes passionnés par le ballon ovale ? Appelez-nous pour échanger avec nos témoins et intervenir dans l'émission au 03 20 55 89 89.