100 pour 100 VRDR mercredi 29 mars 2023

Une heure entière consacrée au Valence Romans Drôme Rugby pour évoquer la récente et brillante victoire face à Albi récemment mais aussi et surtout le retour prochain de Julien Royer dans l'effectif, le match face au leader Dax samedi 1er avril et les phases finales.

Les invités de Valéry Lombardo sont les présidents du club Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud ainsi que le coach de l'équipe Drômoise Johann Autier.

