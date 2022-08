100% Rugby fait sa rentrée sur France Bleu Pays Basque

L'émission 100% Rugby de France Bleu Pays Basque fait son retour ce lundi 29 août, à 18h. De nouvelles voix, de nouvelles chroniques, avec toujours autant de mauvaise foi pour aborder l'actu des clubs amateurs du Pays basque, du Top 14, de la Pro D2 et des équipes de France.

C'est reparti pour une troisième saison. 100% Rugby fait son retour sur France Bleu Pays Basque ce lundi 29 août. Stéphane Garcia, Lucas Aizpurua, Rémy Doutre et Yann Blanchard vous donne rendez-vous à la radio, du lundi au jeudi à 18 heures, ou en podcast, sur les applications Ici par France Bleu, Radio France et toutes les autres plateformes de musiques et de téléchargements.

Du lundi au jeudi à 18h

Pour tout savoir de l'actualité de l’Aviron Bayonnais, du Top 14, du Biarritz Olympique, de la Pro D2, des clubs amateurs du Pays basque et des équipes de France. Débrief' des rencontres, débats, pronostics des consultants, non sans mauvaise foi et toujours dans la bonne humeur.

Tout au long de l'année, des cadeaux seront à gagner : des places pour tous les matches à Jean Dauger, des ballons de rugby, des livres en lien avec l'ovalie et d'autres surprises.

Les chroniqueurs déjà présents...

Nicolas Acebes (SJLO)

Roger Aguerre (entraineur ASB)

Grégory Arganèse (ex-Aviron, agent)

Eric Balhadère (entraineur Crabos Aviron Bayonnais)

Anthony Biscay (entraineur AORC)

Nathan Cardet (président Miarritzeko Mutilak)

Benoit Caballero (arbitre)

Vincent Corret (CM équipes de France)

Bastien Fuster (ex-Aviron, joueur BTS)

Thibault Lacroix (ex-Aviron Bayonnais et BO)

Jean-Baptiste Laplace (capitaine Mouguerre)

Vincent Mundunbelz (ex-coach BTS, entraineur jeunes Aviron)

Julien Peyrelongue (ex-BO)

David Roumieu (ex-Aviron et BO)

Antoine Viudes (SJLO)

... et les nouvelles voix :

Valérie Manchot (dirigeante ASB)

Philippe Bidabé (ex-BO)

Paul Couet-Lannes (directeur sites Nelle Aquitaine Coupe du monde 2023)

Maxime Delonca (US Dax)

Julien Fernando (supporter BO)

Grégoire Lascubé (ex-international, BO et Aviron Bayonnais)

Daniel Larrechea (ex-Aviron Bayonnais)

Christophe Lamaison (ex-Aviron Bayonnais)

Alexandre Oliveira (ancien analyste BO)

Et d'autres chroniqueuses et chroniqueurs qui rejoindront le casting de 100% Rugby dans les premières semaines de la saison.

Pour débuter la saison, Grégory Patat est l'invité de 100% Rugby © Radio France

Participez aux débats !

Parmi les nouveautés : vous pourrez appeler le standard de France Bleu Pays Basque, pour réagir en direct au téléphone aux débats et poser vos questions tout au long de l'émission : 05.59.59.17.17.

100% Rugby fait sa tournée

Au moins une fois par mois, 100% Rugby sera délocalisé depuis un club du Pays basque, du littoral jusqu'à l'intérieur, de la Nationale jusqu'en Fédérale, au plus près des joueurs, staff, supporters et bénévoles qui font vivre les clubs. Avec une première pour le mois de septembre prévue à Saint-Jean-de-Luz, en direction du Pavillon Bleu.