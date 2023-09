100% Rugby fait sa rentrée sur France Bleu Pays Basque pour la saison 2023/24

C'est reparti pour une quatrième saison. 100% Rugby fait son retour sur France Bleu Pays Basque ce lundi 4 septembre. Stéphane Garcia, David Talec, Rémy Doutre et Yann Blanchard vous donnent rendez-vous à la radio, du lundi au jeudi à 18 heures, ou en podcast, sur les applications Ici par France Bleu , Radio France et toutes les autres plateformes de musiques et de téléchargements (Deezer, Spotify, Radioplayer , etc).

ⓘ Publicité

Année spéciale de Coupe du monde

Qui dit événement exceptionnel dit dispositif exceptionnel ! À partir du vendredi 8 septembre 2023, jour d'ouverture du Mondial, et jusqu’au vendredi 27 octobre inclus, France Bleu vous propose le Mag 100% Coupe du Monde de Rugby, du lundi au vendredi entre 18h et 18h30. L'occasion de suivre au plus près l'actualité du XV de France et des autres sélections dans la compétition.

Avant de retrouver l'équipe habituelle de 100% Rugby au Pays Basque à 18h30 pour débriefer tous les moments forts de la compétition, sur et en dehors des terrains.

Participez aux débats !

Parmi les nouveautés : vous pourrez appeler le standard de France Bleu Pays Basque, pour réagir en direct au téléphone aux débats et poser vos questions tout au long de l'émission : 05.59.59.17.17.

Le groupe de chroniqueurs

Nicolas Acebes (SJLO)

(SJLO) Roger Aguerre (entraineur ASB)

(entraineur ASB) Grégory Arganèse (ex-Aviron, agent)

(ex-Aviron, agent) Eric Balhadère (entraineur Bardos)

(entraineur Bardos) Anthony Biscay (entraineur AORC)

(entraineur AORC) Nathan Cardet (supporteur Miarritzeko Mutilak)

(supporteur Miarritzeko Mutilak) Benoit Caballero (arbitre)

(arbitre) Maxime Cazaux (ex-joueur AORC)

(ex-joueur AORC) Vincent Corret (CM équipes de France)

(CM équipes de France) Paul Couet-Lannes (directeur sites Nelle-Aquitaine Coupe du monde 2023)

(directeur sites Nelle-Aquitaine Coupe du monde 2023) Thomas Duhalde (joueur Aingirak Euskadi)

(joueur Aingirak Euskadi) Bastien Fuster (ex-Aviron, joueur BTS)

(ex-Aviron, joueur BTS) Thibault Lacroix (ex-Aviron Bayonnais et BO)

(ex-Aviron Bayonnais et BO) Jean-Baptiste Laplace (capitaine de l'US Mouguerre)

(capitaine de l'US Mouguerre) Grégoire Lascubé (ex-international, BO et Aviron Bayonnais)

(ex-international, BO et Aviron Bayonnais) Alexandre Oliveira (ancien analyste BO)

(ancien analyste BO) Vincent Mundunbelz (entraineur jeunes Aviron Bayonnais)

(entraineur jeunes Aviron Bayonnais) Julien Peyrelongue (ex-BO)

(ex-BO) Antoine Viudes (SJLO)

(SJLO) Thibaut Visensang (responsable formation US Tyrosse)