10 à 12 joueurs du Stade Toulousain appelés pour rejoindre le XV de France ?

Le Stade Toulousain va perdre une bonne partie de son effectif lors des tests de novembre. Entre dix et 12 joueurs devraient être appelés par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié ce lundi. Thibaud Flament et Matthis Lebel pourraient faire leurs grands débuts en Bleu cet automne.

Ce lundi à 17 heures, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié dévoilera avec son staff la liste des 42 joueurs retenus pour préparer les tests de novembre prévus face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande.

Les habitués...

Ugo Mola et son staff vont devoir se creuser la tête pendant les quatre semaines de rassemblement. En première ligne, Toulouse devrait logiquement perdre Cyril Baille et sans doute les deux talonneurs Julien Marchand et Peato Mauvaka. Voilà qui devrait donner du temps de jeu au jeune Guillaume Cramont à ce poste.

Le Stade Toulousain n'avait pas envoyé de joueurs lors de la tournée en Australie à cause (ou grâce) de la finale du Top 14. Ces joueurs vont faire leur retour en Bleu. Comme Dupont, Ntamack, Cros, Tolofua ou Ramos. Seul Anthony Jelonch, qui n'était pas encore rouge et noir, était en Australie. Et même capitaine. Il sera forcément là avec les Bleus.

... et des grandes premières pour Flament et Lebel ?

Deux joueurs pourraient bien rejoindre la liste des 42 : le deuxième ligne Thibaud Flament, considéré comme un "ovni" par Fabien Galthié, pourrait être appelé pour la première fois de sa carrière.

Matthis Lebel espère bien en être également. L'ailier gersois avait été appelé pour préparer le match de Coupe des Nations face à l'Italie l'an dernier mais n'avait finalement pas été retenu pour participer à la rencontre. Le meilleur marqueur d'essais toulousain de la saison dernière pourrait connaître sa première cape cet automne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Toulousains qui pourraient rejoindre Marcoussis

Ils y seront certainement : Baille, Marchand, Mauvaka, Cros, Jelonch, Tolofua, Dupont, Ntamack, Ramos.

Ils peuvent être appelés : Neti, Flament, Lebel.

Au total, Toulouse pourrait bien envoyer un contingent de 10 à 12 joueurs avec le XV de France. Avant chaque test-match, 14 joueurs non retenus retrouveront leur club dès le jeudi matin.