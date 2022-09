120 ans de l'USAP : La fête à Aimé-Giral et la pression sur le terrain

L'USAP fête ce week-end ses 120 ans. A l'occasion du match contre Toulon, le club catalan met en avant son histoire. Des animations sont prévues dans le stade avant le coup d'envoi du match. Des surprises sont attendues à Aimé-Giral. Pour l'occasion de nombreux anciens joueurs de toutes générations seront là : Raymond Rébujent, Jean-François Imbernon, Eric Tresene, Gérard Majoral, Nicolas Mas, Guilhem Guirado et bien d'autres encore.

L'USAP a sorti un maillot collector qui reprend l'écusson de l'époque. Le maillot a été présenté cette semaine par le club qui met en avant la transmission intergénérationnelle que représente le club catalan. Jean-François Imbernon joue les professeurs d'histoire de l'USAP auprès d'enfants de l'école de rugby.

L'USAP est un club qui a traversé toutes les époques du rugby français avec sept titres de champions de France : 1914 (sous le nom de l'ASP), 1921 et 1925 (sous le nom de l'USAP) puis en 1938, 1944, 1955 et 2009. Se rajoutent à ce palmarès deux titres de champion de France PRO D2 en 2018 et 2021. Le club a également perdu neuf finales de championnat

"On est tous conscients de l'histoire du club"

En 120 ans, la passion qui règne autour de l'USAP est intacte et si ce samedi la fête est prévue, elle dépendra avant tout et surtout de ce qui va se passer sur le terrain. En 2022, la problématique du moment est de quitter cette dernière place du Top 14 et de décrocher une première victoire cette saison après trois défaites.

Usapiste emblématique et historique, l'actuel entraîneur de l'USAP David Marty le sait bien : "Je sais que c'est les 120 ans, je sais qu'on nous attend au tournant mais je sais aussi que battre Toulon sera un exploit. les joueurs, le staff, tout le monde a à cœur de montrer qu'on est dans la continuité de tout ça. On est tous conscients de l'histoire de ce club et on veut relever ce défi."

Vidéo de présentation du maillot collector

USAP - Bayonne, finale de 1944

USAP - Lourdes, finale de 1955

USAP - Clermont , finale de 2009