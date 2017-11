12e journée de Pro D2 - Le FCG s'incline lourdement 42 - 23 à Perpignan

Pour la première fois cette saison le FCG revient d'un déplacement sans le moindre point. Les Rouge et Bleu se sont lourdement inclinés 42 à 23 face à une équipe de Perpignan conquérante. Les Grenoblois conservent malgré tout la première place du championnat de Pro D2.

Les Catalans sur une mauvaise série depuis trois semaines entament pourtant le match pied au plancher. L'USAP confisque le ballon et file dès la cinquième minute inscrire le premier essai de la rencontre grâce à Enzo Selponi. Rebelote quelques minutes plus tard (Lemalu, 18e), Perpignan prend le large et confirme son bon début de match. Seule ombre au tableau pour les Sang et Or, les deux pénalités ratées par le buteau Jacques Louis Potgieter. Sur leur deuxième grosse séquence offensive, les Grenoblois inscrivent leur premier essai par Eddy Sawailu (34e), Burton Francis lui se montre efficace sur les pénalités avec un quatre sur cinq. A la pause, Perpignan ne mène que 18 à 16 face à des Rouge et Bleu réalistes.

Le FCG privé de ballons encaisse sa plus lourde défaite de la saison

Le vent - qui souffle fort à Perpignan - ne tourne pas en début de seconde période. L'USAP remet la pression sur la défense du FCG et inscrit deux essais coup sur coup (Acebes, 47e et Selponi, 51e). L'écart se creuse considérablement dès la reprise et les Grenoblois n'ont toujours pas de ballons. Perpignan largement en tête fait tourner, et pourtant, Alan Brazo (62e) enfonce le clou, le FCG se dirige vers sa plus lourde défaite de la saison. Pour la première fois depuis septembre, les Rouge et Bleu ne reviennent pas de déplacement avec un point de bonus défensif. Malgré un essai après la sirène de Nkinsi (80e + 2), le FCG s'incline lourdement 42 - 23 à Perpignan.

→ Prochaine rencontre pour le FCG le vendredi 24 novembre en direct sur France Bleu Isère. Grenoble reçoit Colommiers à 20h30.

Les points

Perpignan : 5 essais Selponi (6, 53) Lemalu (18) Acebes (48) Botha (62) / 4 transformations Selponi (18, 48, 53) Seguy (62) / 3 pénalités Selponi (29, 38, 45)

Grenoble : 2 essais Sawailau (33) Nkinsi (80) / 2 transformations Francis (33) Latorre (80) / 3 pénalités Francis (10, 23, 42)

Les compositions d'équipe

Les XV de départ des deux équipes -

