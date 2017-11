13e journée de Pro D2 - Le FCG atomise Colomiers (58 - 23) et reprend sa place de leader

Le FCG n'a pas fait dans le détail contre Colomiers, un concurrent pour les phases finales. Bien aidés par un carton rouge reçu dès la fin de la première période par les columérins, les Grenoblois s'imposent largement 58 à 23, glanent un point de bonus, et reprennent leur place de leader de Pro D2.

C'est une équipe de Grenoble qui souhaite se relancer après la lourde défaite il y a deux semaines à Perpignan qui s'engage sur la pelouse du stade des Alpes. Dès le premier mouvement grenoblois, Fabien Alexandre renverse le jeu vers Bastien Guillemin qui file vers l'en-but columérin et inscrit le premier essai du match (2e). Les deux équipes fidèles à leurs habitudes proposent du jeu, le match est plaisant depuis les tribunes. A la moitié du premier exercice, les Grenoblois changent de rythme, Loïc Godener (19e), puis Bastien Guillemin (22e), des suites d'une relance de 80m, filent inscrire deux nouveaux essais. Sona Taumalolo aggrave le score (29e) avant une réaction des haut-garonnais (Onambele Mbarga, 33e). A la pause, les Rouge et Bleu mènent 29 à 13, et surtout, évolueront en supériorité numérique tout au long de la seconde période après un rouge reçu par Fa'amatuainu (38e) des suites d'un coup de poing sur Guillemin.

Le FCG en supériorité depuis la 38e minute signe une victoire bonifiée

En supériorité numérique, les Grenoblois attaquent fort la seconde période. Godener (41e) puis Lolagi Visinia (44e) viennent anéantir tout espoir pour Colomiers. La suite est une promenade de santé pour le FCG. Les Grenoblois déroulent leur rugby, les essais s'enchaînent. Nuku Swerling en remet une couche (51e) et Bastien Guillemin (55e) s'offre un triplé. La "ola" démarre, le public du stade des Alpes se régale. Le staff Rouge et Bleu fait par la suite tourner son effectif, le match se calme. Pour l'honneur, Macovei (69e) et Inigo (76e) inscrivent les deuxième et troisième essais du match pour leur équipe, mais l'intensité n'y est plus. Il faut un essai de Lucas Dupont (79e) pour que la soirée se conclue de la meilleure des manières. Avec neuf essais pour les Grenoblois contre trois pour Colomiers, le bonus est dans la poche. Grenoble s'impose 58 à 23 et reprend son siège de leader à Perpignan.

La semaine prochaine, le FCG se déplace à Aurillac vendredi à 20h30. Un match à suivre sur France Bleu Isère.

Les points

Grenoble | 9 essais : Guillemin (2, 22, 55) Godener (19, 41) Taumalolo (29) Visinia (44) Swerling (51) Dupont (79) / 5 transformations : Francis (2, 23, 30, 52) Latorre (80), 1 pénalité Francis (6)

Colomiers | 3 essais Mbarga (33) Macovei (69) Inigo (76), 1 transformation Lafage (33), 2 pénalités Lafage (10, 17)

Les compositions d'équipes

