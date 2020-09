Top 14 - UBB : Ben Lam le finisseur

Sur une terre de rugby ou les champions poussent comme des champignons. Ben Lam débute à 20 ans dans le Super Rugby, le championnat des franchises de l’hémisphère sud. Il porte le maillot des Blues d’Auckland et évolue aux côtés d’un certain Luke Braid qui rejoindra l’UBB en 2015. Pendant cette période, il est aussi l’une des gâchettes de l’équipe de Nouvelle-Zélande à VII.

Un an plus tard, en 2016, le jeune ailier fait lui ses valises pour Wellington. Avec la province des Hurricanes, qui vient de décrocher le titre, il joue peu en raison de la concurrence avant d’exploser la saison suivante, inscrivant 16 essais en 18 matches. Cette année, il a disputé 12 rencontres et aplati à 6 reprises, confirmant sa réputation de "serial marqueur".

Prêt pour le Top 14 ?

Si numériquement il remplace un certain Semi Radradra, parti pour Bristol dirigé par son oncle Pat Lam, Ben Lam offre un profil complètement différent.

Si le Fidjien pouvait à lui seul contourner une défense par une accélération ou un changement d’appuis, le Néo-Zélandais fait plutôt dans le frontal. Très doué techniquement, l’ailier réunit puissance et vitesse. Une fois lancé, son mètre 94 et ses 104 kilos font des ravages près des lignes.

Arrivé en Gironde le 1er août, Ben Lam va bien sûr avoir besoin de s’adapter à une nouvelle culture, à un nouveau club et aux spécificités du Top 14. Mais à 28 ans, il semble avoir toutes les armes pour en devenir, peut-être, l’une des attractions.

