1500 personnes présentes pour le premier entraînement public de l'ASM

Il n'y a pas de trêve estivale pour les supporters de l'ASM! Même en plein mois de juillet, ils étaient plus de 1500 autour du stade des Gravanches à Clermont-Ferrand ce vendredi.

Dès 9h30 ce vendredi matin, les supporters des champions clermontois se sont réunis autour de la pelouse. "C'est toujours un plaisir de les voir" lance une grand-mère dans le public, accompagnée de ses deux petites-filles maquillées en jaune et bleu. "Et puis, on voulait aussi voir les petits nouveaux!" rajoute t-elle en rigolant.

De nouvelles recrues

Effectivement, on pouvait observer de nouvelles têtes parmi les joueurs, notamment Rabah Slimani, pilier droit du Stade Français qui a signé pour 3 ans avec les clermontois. "Ça me fait tout bizarre de voir autant de monde pour un entraînement public mais je m'y attendais avec l'ambiance qu'il y a au stade Michelin" raconte la nouvelle recrue de l'ASM. Après le Stade Français, c'est pour lui une nouvelle étape: "C'est pas pour rien que j'ai choisi Clermont, c'est une équipe ambitieuse et pour ma carrière personnelle cela peut que m'amener au meilleur niveau".

Pause hydratation pour les joueurs clermontois © Radio France - Lauriane Havard

On a fait un détour sur la route pour venir à l'entraînement!

Autour du stade des Gravanches, il y avait bien sûr beaucoup d'habitués, mais pas seulement! Une famille du Pas-de-Calais a été courant en écoutant la radio dans leur voiture. "Après des vacances à Périgueux, on était sur la route du retour, on a appris ça et on a fait un petit détour pour venir assister à l'entraînement!" Une pause bien plus agréable et intéressante explique Isabelle, la mère de famille. "Même au Pas-de-Calais on est supporter de l'ASM, dès qu'il y a un match c'est soirée rugby à la maison!" lance t-elle. Comme quoi, l'ASM dépasse largement les frontières de l'Auvergne!