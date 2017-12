15e journée de Pro D2 : le FCG s'impose dans la douleur face à Soyaux-Angoulême

Les Grenoblois devaient effacer le revers subit lors de la précédente journée à Aurillac. Dans la douleur, ils se sont imposés 25 à 20 face à une belle équipe de Soyaux-Angoulême. Les Rouge et Bleu conservent la deuxième place du championnat de Pro D2 à deux points de Montauban.

C'est sous la pluie et accompagnés par un tube de Johnny Hallyday que le FCG entre sur sa pelouse pour effacer le revers subit la semaine dernière à Aurillac. Les Grenoblois deuxième de Pro D2 ne pouvaient, quelque soit l'issue du match, reprendre le siège de leader à Montauban. Et pourtant, c'est à un match fermé que l'on assiste pendant la première période. Les deux équipes se jaugent et ne se procurent que de très rares incursions dans les 22m adverses. Les deux buteurs s'en donnent à cœur joie dans un chassé-croisé de pénalités. Le premier et seul éclair de ces 40 premières minutes vient du tahitien Teïva Jacquelain (29e), transfuge de Toulon cet été, qui inscrit son premier essai en Rouge et Bleu. A la pause, le FCG mène 19 à 15 face à Angoulême.

Les Grenoblois souffrent face à une belle équipe de Soyaux-Angoulême

Au retour des vestiaires, les Grenoblois multiplient les fautes et ne parviennent pas à prendre le dessus sur une équipe angoumoisine bien en place. Grâce à un essai de Victor Paquet (51e), le SAXV prend pour la première fois l'avantage dans ce match. A 14 après le jaune reçu par Fabien Alexandre, le FCG tente mais bute face à une excellente défense charentaise.

Dans ces circonstances, c'est au buteur de mener la barque, ce que fait Adrien Latorre à la perfection. L'ancien ouvreur de Carcassonne passe un drop (65e) et une pénalité (69e) coup sur coup et remet son équipe dans le droit chemin. Mais voila les Grenoblois aiment se compliquer la vie et reçoivent un nouveau carton jaune - le troisième du match - ils finissent donc la rencontre à 14. La tempête de neige qui s'abat sur le stade des Alpes n'a d'équivalent que la tempête angoumoisine. Le SAXV veut plus qu'un point de bonus défensif et le montre. Mais malgré tous leurs efforts, Grenoble résiste et s'impose 25 à 20. Grâce à ce succès, ils conservent la deuxième place du championnat de Pro D2 sous la menace de Mont-de-Marsan qui s'est également imposé vendredi soir.

Prochain match pour le FCG le vendredi 15 décembre sur la pelouse de Béziers. Ce sera à vivre en direct sur France Bleu Isère à partir de 20h25.

