16e journée de Pro D2 de rugby : Le CSBJ s'incline lourdement à Colomiers 42 à 5

L'année 2017 commence par un revers pour les Berjalliens, battus largement à Colomiers vendredi soir 42 à 5. Le CSBJ est plus que jamais lanterne rouge de Pro D2.

Le CSBJ avait terminé 2016 sur une bonne note. Tout le contraire pour commencer 2017. Dés les premières minutes de leur déplacement à Colomiers, le ton est donné, deux touches perdues plusieurs pénalité concédés, et une possession de balle toute à l'avantage des Columérins. Les Haut-Garonnais commencent par passer deux pénalités par T.Ramos, pour mener 6-0 après 10 minutes. Puis ils profitent d'un carton jaune infligé à maxime Santoni (15ème) pour accélérer et marquer deux essais, les deux par Devergie (16ème et 24ème). Le CSBJ lui ne profite pas de ses rares possessions, et encaisse même un troisième essai avant la pause ( Costa-Repetto 35ème). A la pause, le score est déjà lourd, 25-0.

Trois essais concédés en première mi temps, trois aussi en deuxième

Peut être perturbés par les huit point retiré par la Ligue à la trêve (le CSBJ à fait appel), les berjalliens se sont un peu repris en deuxième mi temps. En tout cas sur les premières minutes. Plus agressifs, ils arrivent à marquer un essai à la 48ème par Toevalu. Mais Colomiers va rapidement reprendre sa domination territoriale, et marquer à nouveau aux 52ème et 71ème par Rioux et Lafage. La fin de rencontre est marqué par une bagarre, puis un dernier essai columérin après la sirène (Plazy). le score final est lourd, 42 à 5. L'année 2017 commence par un revers, et le CSBJ reste dernier de Pro D2 avant de recevoir vendredi prochain Carcassonne à Pierre Rajon.

La composition des équipes

