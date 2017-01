16e journée de Top 14 : le FCG échoue encore à l'extérieur, défaite 23 à 22 contre Brive

Le FCG s'est incliné 23 - 22 à Brive après un match qui pourra leur laisser beaucoup de regrets... Les Grenoblois ne sont pas passés loin d'un exploit sur le terrain des Brivistes mais ne rentreront qu'avec le point du bonus défensif.

Les Rouge et Bleu auront fait un grand match qui aurait du leur permettre de rentrer en Isère avec la victoire. Il ne s'en sera fallu que d'un point. Un petit point qui aurait pourtant fait tant de bien à une équipe valeureuse qui a montré ce samedi qu'elle n'avait pas le visage d'une équipe reléguée. Face à une équipe de Brive très forte dans les fondamentaux, Grenoble a livré une vraie opposition mais a manqué de réalisme pour réussir à s'imposer. Que de regrets.

Un début de deuxième mi-temps attaqué tambour battant

Face à la botte du meilleur marqueur de Top 14, Gaëtan Germain, Grenoble s'est montré trop indiscipliné en première période mais restait au contact à la mi-temps grâce à un essai de Xavier Mignot (12 à 7). À l'heure de jeu, le FCG avait réussi à faire sauter le verrou briviste à deux reprises. D'abord par Arnaud Héguy à la 44e. Le talonneur isérois concrétisait un gros temps-fort des Rouge et Bleu, qui jouaient à 15 contre 14 et revenaient à égalité. Dix minutes plus tard, Grenoble poussait de nouveau et prenait l'avantage sur un essai de McLeod transformé par Wisnieswki (19 - 15 à la 53e). Le même Wisniewski accentuait l'avantage isérois quelques instants après grâce à une pénalité.

Après le Racing et Clermont, Brive

Ce seront les derniers points d'une équipe grenobloise qui aura lâché 11 points au pied sur l'ensemble du match. Avant la 62e minute et grâce à ses trois essais, Grenoble bénéficiait même du bonus offensif et pouvait espérer revenir avec 5 points de plus au classement. Mais Brive recolle en deux temps. Sanconnie concrétisait les efforts de ses coéquipiers par un essai (22 - 20) avant que Germain ne fasse repasser les Corréziens devant. À cinq minutes de la fin du match, Grenoble peut se mordre les doigts : Wisniewski a manqué une pénalité de la gagne et les Isérois ne reviendront pas. Une défaite sur le fil après celles au Racing et à Clermont. Le FCG est toujours avant-dernier en attendant le match reporté entre le Racing et Bayonne.

Les points

Brive : 1 essai de Sanconnie (63e) et 6 pénalités de Germain (3e, 22e, 28e, 32e, 49e et 75e)

Grenoble : 3 essais de Mignot (17e), Héguy (44e) et McLeod (54e), 2 transformations de Bosch (17e) et Wisniewski (54e) et 1 pénalité de Wisniewski (59e)