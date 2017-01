17e journée de Top 14 : le FCG veut continuer à croire en son maintien et bat le Stade Français 44 - 22

Les Rouge et Bleu du FCG se sont imposés de belle manière à domicile samedi face au Stade Français lors de la 17ème journée de Top 14. Une victoire 44 - 22 qui permet aux Grenoblois d'encore croire à leurs chances de se maintenir, aussi minces soient-elles.

Le FCG a pourtant démarré de terrible manière sa rencontre. Au bout de 7 minutes, les Grenoblois vivent un véritable cauchemar et sont menés 12 à 0 après deux essais parisiens. Un premier après seulement 47 secondes de jeu, témoignage d'une entrée en matière catastrophique. Le second arrive 5 minutes plus tard après une grosse erreur de McLeod, incapable de récupérer un ballon chipé par un joueur du Stade Français qui file seul dans l'en-but grenoblois.

Dans un stade silencieux, les Rouge et Bleu prennent les points au pied pour recoller petit à petit grâce à la botte de Wisniewski. Et puis le match bascule. Dans un premier temps d'abord avec un essai collectif concrétisé par Arnaud Héguy (11 - 15 à la 24e), puis grâce à la transformation et une pénalité d'un Wisniewski impérial qui permettent à Grenoble de basculer devant à la pause (16 - 15).

Une seule équipe sur la pelouse

En seconde période, le FCG fait preuve d'une incroyable démonstration de puissance. La performance est à nuancer puisque le Stade Français doit faire avec l'absence de nombreux avants, mais elle n'en reste pas moins impressionnante. En deuxième mi-temps, Grenoble inscrit 3 essais par Estebanez, Mignot et Farrell mais ne prendra pas le point de bonus offensif. Sur le dernier renvoi, à 3 minutes de la fin, les Rouge et Bleu perdent le ballon et encaissent un essai de Waisea, sans conséquence. Une victoire convaincante 44 - 22 au final qui laissera quelques regrets au vu de l'entame de match. Mais les Grenoblois ne sont pas morts ce soir !

