19e journée de Top 14 de rugby : le FCG, toujours debout, bat le Racing 92, 19 à 10

Au stade des alpes samedi soir, le FC Grenoble s'est imposé 19 à 10 contre le Racing Metro 92. Une victoire indispensable aux Grenoblois pour continuer à croire au maintien. Les Isérois peuvent toutefois nourrir des regrets au vu de leur manque d'efficacité en première période notamment.

Face au champion de France en titre, les Rouge et Bleu n'ont pas fait de complexe. Bien aidés par le scénario du match - avec l'expulsion prématurée de Masoe (6e minute), les Grenoblois remportent leur cinquième victoire de la saison, 19 à 10. Ils ont cependant été très inconstants dans une rencontre marquée par de très nombreuses maladresses de la part des deux équipes. L'essentiel est quand même là : Grenoble prend 4 points au classement et reste toujours vivant dans ce championnat de Top 14.

Il y avait la place

Contre une équipe du Racing diminuée, embourbée dans des polémiques extra-sportives, Grenoble prend très rapidement la mesure de son adversaire. Qui plus est quand ce dernier se retrouve après seulement 6 minutes de jeu en infériorité numérique après un placage violent de Masoe. Pourtant, les Isérois peinent à concrétiser leurs temps-forts et n'engrangent les points que par les pénalités récupérées.

Grosse fin de mi-temps du Racing 92, mais les « Rouge & Bleu » mènent à la pause #FCGR92 pic.twitter.com/vD8ZGNvjIe — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) March 4, 2017

A la pause, le FCG mène seulement 9 à 3 et déçoit. La deuxième période est plus emballante et Grenoble profite d'un carton jaune infligé au Racing pour s'envoler avec un essai de Lucas Dupont. Mais les Rouge et Bleu ne parviennent pas à passer la deuxième pour espérer prendre le bonus offensif. C'est même le Racing, après la sirène, qui va réduire le score, mais sans conséquence. 19 à 10 score final, Grenoble réussit le principal : gagner à domicile, un résultat indispensable si les Grenoblois veulent encore écrire, au moins en pointillés, leur avenir en Top 14. Avec cette cinquième victoire de la saison, le FCG peut encore y croire mais pourra regretter de ne pas avoir su se mettre en position de prendre le bonus offensif.