1ère journée de Pro D2 de rugby : Grenoble lance sa saison en s'imposant à Dax 28-13

Les grenoblois ont idéalement lancé leur saison de Pro D2 de rugby en venant à bout de Dax 28 à 13 dimanche dans les Landes. Si tout n'a pas été parfait, le FCG a su faire preuve de sérieux et de maitrise.

Un vestiaire heureux et bruyant, le sentiment du devoir accompli à l'extérieur, Grenoble ne savait presque plus ce que c'était. Pour la première fois depuis avril 2016 le FCG a remporté une rencontre loin de l'Isère, à peine retombés en Pro D2 les Grenoblois restent bien sur perfectibles, mais la victoire de dimanche à Dax est de bonne augure pour la suite de la saison.

Embrouillé en première mi-temps

Fraichement descendu de Top 14, Grenoble se savait attendu. La veille Bayonne l'autre relégué avait été humilié à Perpignan (66-6), un match qui a marqué les Rouge et Bleu, sincèrement tendu avant la rencontre. " Y'a des mecs dans l'équipe qui ont plus de 200 matchs en Top 14 et qui avaient la boule au ventre avant ce match " confesse l'ouvreur Clément Gelin. Et dés le début de la rencontre tout semble réuni pour un vrai match piège. Après ses férias, Dax joue avec furia et inscrit un premier essai dés la 3ème minute. Si David Mélé inscrit bien deux pénalités, Grenoble est souvent sanctionné et multiplie les pertes de balle. A la pause, les Landais mènent 10-6. Rien n'est perdu, mais ce n'est pas encore gagné pour le FCG.

Un supplément de maitrise

Mais Grenoble va rapidement faire basculer la rencontre au retour des vestiaires. Plus précis, les Rouge et Bleu accélèrent clairement pour marquer deux essais en à peine plus de dix minutes. Grâce à A.Heguy (45ème) et L.Visinia (52ème) le FCG fait le trou et va ensuite avoir assez de maitrise pour contenir les temps forts Dacquois. Les Grenoblois arrivent même a alourdir la marque avec un dernier essai de E.Dussartre (75ème). " On a fait le job, c'est quatre très bon point pour lancer cette saison " savoure Arnaud Héguy. Mais pas de triomphalisme dans les rangs Isérois, surtout pas chez l'entraîneur Stéphane Glas : " Gagner à l'extérieur ce n'est pas rien. C'est une bonne chose. Après sur ce que l'on a montré ont a eu beaucoup trop de déchets ont a fait beaucoup trop de cadeaux à cette équipe "

♥️ Première victoire à l'extérieur depuis le 2 avril 2016 ! #USDFCGpic.twitter.com/pdeYD4ygRo — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) August 20, 2017

Des progrès à faire, certes. Mais Grenoble n'a pas raté ses débuts. Le FCG occupe la 4ème place du classement. Avec maintenant deux matchs à jouer à domicile, les Grenoblois ont les cartes en main pour s'installer dans le haut de tableau

