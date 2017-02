20e journée de Pro D2 de rugby : Bourgoin-Jallieu s'incline 26 - 12 contre Perpignan

Derniers de Pro D2 de rugby, le CS Bourgoin-Jallieu n'a pas su se relancer avec la réception de Perpignan lors de la 20e journée. Les Berjalliens s'inclinent 26 - 12 face aux Sang et Or devant leur public de Rajon.

Les Ciel et Grenat connaissent une très mauvaise entame de match. Dès la huitième minute de jeu, Bourgoin-Jallieu encaisse un essai après une mêlée gagnée par Perpignan. La réaction du CSBJ est immédiate : trois minutes après, Taavili remet les deux équipes à égalité (7 - 7 à la 11e). Un début de match sur les chapeaux de roue.

Après un premier quart d'heure enflammé, la rencontre se calme. Bourgoin est valeureux mais les Berjalliens commettent beaucoup trop de fautes et permettent à l'USAP de prendre un avantage conséquent (7 - 16 à la 29e). Avant la pause, Taavali va tout de même faire revenir les Isérois à quatre points grâce à un deuxième essai personnel. 16 - 12 à la pause en faveur des Sang et Or.

Les projecteurs lâchent et Perpignan fait la différence

Au retour des vestiaires, le score n'évolue pas pendant près de 20 minutes. Perpignan inscrit une pénalité à la 58e... deux minutes avant que les projecteurs du stade ne s'éteignent, obligeant l'arbitre de la rencontre à renvoyer les équipes au vestiaire. Au retour, c'est l'USAP qui va faire la différence et s'envoler avec un nouvel essai. Score final : 26 - 12. Bourgoin n'a plus gagné depuis la 15e journée.