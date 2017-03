20e journée de Top 14 de rugby : L'Union Bordeaux Bègles corrige le FCG 46 à 14

Les Rouges et Bleus du FCG ont une nouvelle fois concédé une lourde défaite loin de leur base. Ils reviennent de Bordeaux avec un très lourd 46 à 14 et sont plus que jamais relégables à six journées de la fin de la saison de Top 14.

Grenoble avait l'occasion, à sept journées de la fin de la saison de Top 14, de rendre ses espoirs de maintien plus crédible. Cela passait par une première victoire à l'extérieur cette saison, mais le FCG, trop friable en défense est passé à coté de son match à Bordeaux et s'incline sur le score sans appel de 46 à 14

Si en première mi-temps, les Rouge et Bleu ont montré, comme souvent cette saison, des séquences intéressantes, ils ont aussi, comme souvent aussi cette saison affiché des lacunes défensives qui leur ont couté des points. Après avoir ouvert le score par une pénalité de G.Bosch (9ème), le FCG encaisse coup sur coup aux 19ème et 22ème minute deux essais qui permettent à l'UBB de faire un premier écart (14-3). Grenoble arrive avec deux nouvelles pénalités à revenir, mais se rate sur la réception du coup d'envoi et encaisse un nouvel essai (33ème), à la pause le retard grenoblois est conséquent, puisque Bordeaux mène 24-9.

Pas de remontada en deuxième mi-temps

Si en deuxième mi-temps Grenoble a eu plus de ballons à jouer, les Rouge et Bleu se sont montré assez inefficaces. Pire, alors qu'ils venaient tout de même d'inscrire un essai par Muldowney à la 53ème, les grenoblois se font intercepter, et Bordeaux marque un quatrième essai (55ème). La messe est dite et en fin de match les girondins gèrent. Ils alourdissent même encore la marque avec deux nouveaux essais (65ème et 80ème).

Plus que jamais relégables, les Grenoblois n'ont maintenant plus que six journées pour renverser la vapeur, ce serait un petit miracle.

