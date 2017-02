21e journée de Pro D2 de rugby : Bourgoin-Jallieu ne ramène pas de point d'Angoulême, défaite 37 à 22

Pas de surprise lors de la 21e journée de Pro D2 vendredi soir, le CS Bourgoin-Jallieu n'y arrive décidément toujours pas loin de ses bases et s'incline 37 à 22 face à Soyaux-Angoulême. Les Berjalliens ont pourtant eu une belle réaction mais insuffisante pour espérer revenir avec le bonus défensif.

C'est presque devenu une habitude : les entames de match de Bourgoin-Jallieu sont toujours catastrophiques. Celle de vendredi, pour la 21e journée de Pro D2, n'a pas dérogé à la règle. Après 22 minutes de jeu, les Ciel et Grenat sont menés 18 à 3 et ont déjà encaissé deux essais. Les Isérois essaient tant bien que mal de pousser leurs adversaires à la faute, mais face à l'une des meilleures défenses de Pro D2, c'est peine perdue. À la mi-temps, le CSBJ est mené de 15 points et semble déjà avoir renoncé à la victoire.

Une réaction trop tardive du CSBJ

Le retour des vestiaires est bien compliqué pour les Berjalliens qui encaissent très rapidement deux nouveaux essais. Le SA XV prend provisoirement le bonus offensif et mène de presque 30 points (32 - 3 à la 57e). Bourgoin va alors avoir une grosse réaction d'orgueil et dominer de la tête et des épaules la rencontre pendant plus de dix minutes. Le temps pour eux d'inscrire trois essais, dont deux transformés et de revenir à 32 - 22. Malheureusement, un essai des Violets à la 78e clôt le match et empêche Bourgoin de prendre ne serait-ce qu'un point de bonus défensif. Le CSBJ est toujours dernier et compte désormais 19 points de retard sur le premier non relégable.