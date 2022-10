23 joueurs pros du Stade Toulousain sur le flanc : "La première fois que ça nous arrive"

Le Stade Toulousain s'est présenté à Bayonne sans 23 joueurs de l'effectif professionnel ce samedi soir lors de la 9e journée de Top 14. Plus de la moitié du groupe sur le flanc. On fait le point.

Arnold, Elstadt et Capuozzo blessés de dernière minute

Le Stade Toulousain comptait en début de semaine sur plusieurs garçons d'expérience qui n'ont finalement pas pu faire le voyage à Bayonne : Richie Arnold a été touché au dos, Rynhardt Elstadt et Ange Capuozzo (alerte musculaire) se sont également blessés en fin de semaine et ont dû déclarer forfait.

"Sincèrement, il y a longtemps que je n'avais pas vécu une semaine de merde comme ça... Je préfère en sourire mais 23 pros en moins, c'est la première fois que ça nous arrive. Pour autant, ce n'est pas une excuse. On doit montrer un visage qui est plus celui de la deuxième mi-temps que de la première. C'est le lot de tous les clubs mais là on les a un peu enchaînées", racontait Ugo Mola à la fin du match.

Les blessés

La liste des joueurs qui ne postulent pas en ce moment pour être présents sur la feuille de match est impressionnante : Rodrigue Neti, Charlie Faumuina (mollet), Paul Mallez, Richie Arnold (dos), François Cros (genou), Alban Placines, Rynhardt Elstadt, Alexandre Roumat, Tim Nanai-Williams, Pita Ahki, Santiago Chocobares (genou), Pierre Fouyssac, Ange Capuozzo, Melvyn Jaminet (cheville).

"L'avion a dû rester coincé à Roissy"

Ajoutez à cela les neuf internationaux restés à Marcoussis pour préparer la tournée d'automne (Marchand, Mauvaka, Flament, Jelonch, Dupont, Ramos, Ntamack, Lebel et Barassi), et voilà un Stade Toulousain décimé qui a hâte de voir arriver la trêve juste après la réception du Stade Français samedi. Ugo Mola, sur le non-retour de certains de ses internationaux, ne cherchait pas la polémique : "L'avion a dû rester coincé à Roissy (rires). Non, sincèrement je ne m'attends à rien. Cela fait partie du jeu, c'est la période qui est comme ça. Il leur reste huit matches de haut niveau à jouer d'ici la Coupe du Monde. Qu'ils ne pensent surtout pas à nous, nous on va se débrouiller dans notre coin."