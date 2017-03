23e journée de Pro D2 de rugby : toujours pas de point à l'extérieur pour le CSBJ battu 29 - 10 à Biarritz

Vendredi soir, le CS Bourgoin-Jallieu s'est incliné logiquement 29 - 10 à Biarritz face à une équipe proche de se qualifier pour les phases finales de Pro D2. Après une première période catastrophique, les Berjalliens ont été trop courts pour accrocher un point de bonus défensif.

Au stade Aguiléra, le CSBJ a été battu 29 - 10 par le Biarritz Olympique. Les Ciel et Grenat pourront regretter leur mauvaise première mi-temps au cours de laquelle ils ont encaissé trois essais et plus de 20 points. Dans des conditions climatiques très difficiles, les Berjalliens n'ont pas réussi à inquiéter outre mesure les Basques et ont fait trop d'erreur pour espérer rester au contact de leur adversaire. À la mi-temps, le score est lourd (22 - 3) mais logique.

Le CSBJ revient dans le match

Pourtant, les Isérois vont, comme la semaine dernière contre Montauban à domicile, s'accrocher en deuxième période pour essayer de décrocher un point. À la 56e, le CSBJ marque un essai transformé et revient à 22 - 10. Dix minutes plus tard, les Biarrots sont pénalisés par un carton jaune et Bourgoin-Jallieu, en supériorité numérique pousse. Mais ce sont bien les Rouge et Blanc qui enfoncent le clou avec un essai à la 78e qui permet au BO d'accrocher le bonus offensif. Score final : 29 à 10.

Les points

Biarritz : 4 essais d'Arrate (2e, 23e), Magnaval (33) et un de pénalité (79e), 3 transformations de Le Bourhis (23e, 33e, 79e), et 1 pénalité de Le Bourhis (16e)

Bourgoin : 1 essai de Gabriel (58e), 1 transformation de Bouillot (58e) et 1 pénalité de Campeggia (40e)