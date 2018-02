Grenoble, France

Dépassés au classement de la Pro D2 par Biarritz (4e) et Perpignan (1er), le FCG et l'USM devaient, l'une et l'autre, l'emporter dimanche après-midi au stade des Alpes pour reprendre leurs positions. Les Grenoblois, vainqueurs il y a deux semaines à Vannes, voulaient aussi retrouver le goût du succès à domicile après la défaite il y a trois semaines contre Perpignan.

Le bras de fer remporté par Montauban à la pause

Après un match très serré à l'aller (victoire de Montauban 25 à 23), les deux équipes se toisent en début de match. Un bras de fer s'engage et le score n'évolue qu'à coup de pénalités. En milieu de première mi-temps, Grenoble connait un coup de moins bien et multiplie les fautes. Montauban en profite : Pierre Klur (23e), puis Jérémy Chaput (30e) permettent à l'USM de prendre le large. L'exclusion temporaire reçue par Fabien Alexandre à la 30e minute de jeu n'arrange pas les choses. Mais Grenoble tiens, et au retour du troisième ligne sur la pelouse, les Rouge et Bleu font le siège dans les 22 montalbanais, et Godener (40e) parvient à réduire l'écart. A la pause, Montauban mène 18 à 11 et repasse virtuellement en tête de la Pro D2.

Le vent tourne en faveur des Grenoblois

Menés de sept points à la pause, les Grenoblois ne tardent pas avant de reprendre l'avantage au score. Burton Francis passe une première pénalité (44e) avant de transformer l'essai inscrit par Nigel Hunt (47e). Montauban à 14 depuis le coup d'envoi repasse au complet, mais le FCG continue de pousser et fait cavalier seul dans cette première moitié de seconde période. L'USM retrouve des couleurs dans les dernières minutes du match et impose aux Grenoblois un gros effort pour conserver le gain du match. Les Rouge et Bleu tiennent et gardent à la sirène un avantage de trois points, 24 à 21. Une victoire qui leur permet de reprendre la quatrième place de Pro D2.

Prochain rendez-vous pour les Grenoblois dès vendredi soir. Déplacement à Narbonne à vivre sur France Bleu Isère à partir de 19h.

