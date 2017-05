26e journée de Top 14 de rugby : le FCG s'offre une belle victoire, 53 - 21, contre Lyon pour sa dernière

Pour son dernier match de la saison et son dernier de Top 14 aussi puisque il est assuré de descendre en Pro D2 - sportivement du moins - le FCG a fait le spectacle devant son public en s'imposant largement avec 7 essais marqués. Clap de fin donc après une saison compliquée.

Contre une équipe de Lyon très remaniée, les rugbymen du FCG avaient à cœur de sauver l'honneur pour la 26e et dernière journée de Top 14. C'est chose faite grâce à une large victoire 53 à 21.

Le début de rencontre est pourtant à l'avantage des joueurs du LOU qui ouvrent très rapidement le score et filent à l'essai après seulement trois petites minutes. La suite du match sera une succession de temps forts grenoblois qui s'offrent leur plus large victoire de la saison.

Un dernier baroud d'honneur

La réaction grenobloise est d'ailleurs immédiate et Sawailau puis Jacquot permettent au FCG de passer devant. Un avantage que les Rouge et Bleu ne lâcheront plus malgré quelques coups de boutoir lyonnais. Lilian Saseras accentuera l'avantage du FCG pour rentrer à la mi-temps avec un avantage conséquent (27 - 7).

Le début de seconde période est encore largement au profit des grenoblois qui inscrivent trois nouveaux essais en un quart d'heure. Au final, un festival offensif avec 7 essais marqués et un bonus offensif... pour du beurre. Le FCG quitte le Top 14 sur une victoire, une belle dans le derby, histoire de rendre un peu plus légère, ou du moins un peu moins importante, l'amertume de la descente.

