27e journée de Pro D2 : Bourgoin-Jallieu prend l'eau et s'incline 56 - 14 contre Mont-de-Marsan à la maison

Devant leur public, les rugbymen berjalliens ont concédé vendredi soir l'une de leur plus large défaite de la saison face à Mont-de-Marsan lors de la 27e journée de Pro D2 de rugby. Une véritable déroute pour le CSBJ, 56 à 14, face à un adversaire qui se dirige vers les phases finales.

Dominés de bout en bout dans cette 27e journée de Pro D2 de rugby, les Ciel et Grenat n'ont inscrit qu'un essai, juste avant la pause. Un essai pour faire illusion puisqu'à ce moment le CSBJ était déjà mené 28 à rien et avait encaissé quatre essais transformés. Les deux équipes ont même joué toute la deuxième période à 14 contre 14 après les expulsions de Gabriel et Nergotto.

Un monde d'écart

Face à une équipe qui joue les places en phase finale, il n'y a pas eu photo. Bourgoin, déjà relégué, a subi. Trop. Et s'est fait punir. À l'issue d'un match extrêmement difficile, à l'image de la saison berjallienne, les Isérois se sont inclinés 56 à 14, concédant la bagatelle de huit essais. Matthieu Nicolas inscrira un essai à la 77e minute pour réduire le score, mais le résultat n'en reste pas moins très sévère. Il ne reste plus que trois matchs à disputer : un déplacement chez Oyonnax, le leader, la réception de Narbonne et une dernière rencontre à l'extérieur, contre Vannes.

Les points

Bourgoin : 2 essais de Bouillot (40e) et Nicolas (77e) et 2 transformations de Silago (40e et 77e)

Mont de Marsan : 7 essais de Loustalot (7e et 20e), Brethous (30e et 48e), James (43e), Mirande (55e) et Billou (71), 1 essai de pénalité (24e) et 8 transformations de James (7e, 20e, 24e, 30e, 43e et 48e) et Gerber (55e et 71e)