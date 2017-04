29e journée de Pro D2 de rugby : le CSBJ concède une large défaite pour sa dernière à domicile, 48 à 22 contre Narbonne

Vendredi, pour sa dernière sortie de la saison à domicile devant son public de Pierre-Rajon, le CS Bourgoin-Jallieu s'est incliné 48 à 22 contre Narbonne pour le compte de la 29e journée de Pro D2. Dernière journée contre Vannes le 7 mai pour les adieux à la Pro D2.

Après 40 premières minutes encourageantes, les rugbymen du CS Bourgoin-Jallieu ont subi la loi des Narbonnais, à la recherche de points pour assurer leur maintien, en deuxième période et s'inclinent largement 48 à 22. Pour la 29e journée de Pro D2 et la dernière devant leur public, les Isérois n'ont pas su s'offrir un dernier baroud d'honneur.

Le début de match est d'ailleurs compliqué pour les Ciel et Grenat qui, face à un adversaire encore engagé dans la lutte pour le maintien et bien décidé à sauver sa peau, subit et commet des erreurs. Adamou perd le ballon et Narbonne file à l'essai après seulement 7 minutes de jeu (0 - 7). Dans la foulée, les Berjalliens répondent et, grâce à une pénalité puis une passe lumineuse de Sébastien Bouillot pour Fabien Perrin, repassent même devant (8 - 7).

Mais ce sera l'histoire de ce match, Bourgoin score et Narbonne réplique rapidement. Après une mêlée à laquelle Bourgoin résiste dans ses 5m, Navakadretia file petit côté et aplatit. A la demie-heure de jeu, les Aubois mènent 15 à 8. Le CSBJ va alors connaître un gros temps fort grâce à l'adresse au pied de Sébastien Bouillot. Les Isérois reviennent à 14 - 15 avant, une fois de plus, de craquer et encaisser un essai juste avant la pause. A la mi-temps, Narbonne est devant au tableau d'affichage : 14 - 20.

Narbonne déroule devant le public berjallien

La deuxième mi-temps sera à l'image de la saison calvaire des Berjalliens. Ils reviennent à 3 points de Narbonne avec une nouvelle pénalité de Sébastien Bouillot avant de voir leurs adversaires prendre le large. D'abord par Tameilau et un quatrième essai (47e), puis par Stott (55e). Les deux essais sont transformés. 34 à 17, la messe est dite à Rajon. D'autant plus que Narbonne poursuit son festival et porte le score à 41 - 17.

Julien Janaudy lance la révolte après un groupé et réduit le score pour donner des allures moins larges à la victoire narbonnaise (22 - 41 à la 66e). Pourtant, c'est l'ancien grenoblois Pierre-Alexandre Dut qui va inscrire le 7e essai pour les Noir et Orange. Ce sera le dernier d'un match marqué par les fumigènes et pétards lancés par le public berjallien pour sa dernière en Pro D2.

Les points

Bourgoin-Jallieu : 2 essais de Perrin (17) et Janaudy (66) / 4 pénalités de Bouillot (11, 34, 35, 46)

Narbonne : 7 essais Edmonds (6), Navakadretia (22), Fekitoa (40), Taumeilau (47), Stott (56), Eadie (61), Dut (72) / 1 pénalité Fournil (30), 5 transformations de Fournil (6, 47, 56) et Eadie (72)

La composition des équipes

