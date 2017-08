2e journée de Pro D2 de rugby : Grenoble s'impose dans la douleur contre Massy 26-22

Les Grenoblois recevaient Massy pour cette 2e journée de Pro D2 de rugby, ce vendredi 25 août. Si le FCG a décroché une deuxième victoire (26-22) en deux matchs, le club Isérois s'est fait peur.

Après une victoire inaugurale à Dax, Grenoble retrouvait vendredi soir le Stade des Alpes pour sa première à domicile cette saison en Pro D2. Et les spectateurs ont tremblé jusque dans les dernières secondes. Le FCG n'est pas passé loin du coup de froid, mais s'en sort tout de même avec une victoire 26-22.

Face au promu Massy, le FCG a bien entamé le match. Les Rouge et Bleu confisquent le ballon, et prennent les devants grâce à un essai de Taumalolo (11ème). Mais après 20 minutes de domination, le rapport de force s'équilibre, et Massy, impressionnant lors de la première journée à Carcassonne devient plus dangereux. Si Visinia permet à Grenoble de prendre, un peu, le large avec un deuxième essai (32ème), Massy répond du tac au tac et envoi Mendes dans l'en-but (36ème). A la pause le FCG est toutefois devant 14-8.

Grenoble creuse l'écart puis s'écroule

Comme à Dax la semaine dernière, le FCG profite du début de deuxième mi-temps pour prendre largement l'avantage. D.Mélé (50ème), puis F.Alexandre (56ème), permettent à Grenoble de mener 26 à 8, et de compter même à ce moment là le point de bonus offensif. L'affaire parait bien engagée. Parait seulement car les 10 dernières minutes vont être très longues pour les Grenoblois. Comme éteints ils multiplient les erreurs et voient Massy revenir sur leurs talons. Deux essais franciliens (70ème et 77ème) jettent un froid sur le stade des Alpes. Grenoble n'a plus que 4 points d'avance et va même se retrouver en danger dans les dernières secondes. Heuresment F.Alexandre gratte un ultime ballon, Grenoble s'en sort bien. Un avertissement sans frais avant de recevoir Mont de Marsan la semaine prochaine. En attendant, avec deux victoires en autant de rencontres, le FCG s'installe dans les premières places du classement.

