2ème Test Afrique du Sud - France : pour Guy Accoceberry, "ça fait longtemps que cette équipe ne gagne plus"

Le XV de France est attendu au tournant. Une semaine après la claque (37-14) reçue à Pretoria, les Bleus retrouvent les Springboks ce samedi (17h) à Durban avec l'idée de ne pas tendre l'autre joue. L'analyse du consultant rugby de France Bleu, l'ancien demi de mêlée international Guy Accoceberry.

France Bleu : le XV de France est-il déjà condamné à réagir ?

Guy Accoceberry : Quand on prend pratiquement 40 points sur le premier test et qu'il y en a encore deux derrière, il faut absolument une réaction. C'est surtout le contenu qui est important et le contenu n'a pas été présent sur ce premier test alors qu'il avait été relativement correct pendant la tournée de novembre et pendant le Tournoi. C'est vraiment une cassure par rapport à ce que l'équipe de France a montré lors de ses dernières sorties.

Il faut déjà être dans la préparation de 2023. A tout le monde de se remobiliser mais il faut aussi aller voir plus dans la formation, dans le contenu en moins de 20 ans, à Marcoussis. Il y a un gros chantier pour espérer être champion du monde en 2023.

Il y a eu trop d'erreurs pour espérer gagner samedi dernier ?

Le niveau international ne supporte pas l'à peu près. La défense, qui avait été une force jusqu'ici, n'a pas du tout fonctionné. Le staff a dû beaucoup travailler sur les bases, la défense, la conquête...Le côté offensif, ça viendra au fil du match en fonction de son évolution.

Le XV de France peine souvent lors de ces tournées d'été...

Oui mais c'est pareil pour les équipes de l'hémisphère sud quand elles viennent en novembre en Europe. Il y a un gros problème physique pour les joueurs français au mois de juin. Ça avait été bien géré l'an dernier en Argentine avec l'arrivée de beaucoup de jeunes joueurs qui découvraient la sélection. Ça va être le cas sur ce deuxième test. Le staff fait tourner son effectif, lance des jeunes dans le grand bain. Quand on joue ses premières sélections, il y a la stimulation de jouer ces nations pour la première fois, il y a moins de lassitude. La fatigue, on la ressent moins. Il faut jouer là dessus et essayer de découvrir de nouveaux bons joueurs comme l'été dernier avec Baptiste Serin ou Kevin Gourdon. Dans ce groupe, il y a des joueurs qui peuvent montrer leur vrai talent.

Guy Accoceberry commente les matches du XV de France sur les antennes de Radio France depuis novembre 2014. © Radio France - Arnaud Carré

Pression du résultat, pression présidentielle aussi avec la sortie médiatique de Bernard Laporte ?

Il était resté assez discret jusqu'à présent. On sait qu'il a été joueur et sélectionneur. Je pense que le naturel revient au galop quand il voit les fautes aussi grossières du premier test. Il a envie de venir dire ce qu'il en pense. Après, il ne faut pas que ça se télescope avec le discours du staff. Ça peut amener un petit surcroît de motivation et secouer un peu tout le monde. C'est sûr que le résultat est obligatoire, c'est dans la victoire qu'on arrive à emmagasiner de la confiance. Cette équipe de France et l'équipe de France précédente avant le cycle Guy Novès, ça fait longtemps qu'elle ne gagne plus. Je pense franchement que ce sera compliqué d'ici 2019 d'aller chercher des titres ou des victoires marquantes. En revanche, il faut déjà être dans la préparation de 2023. A tout le monde de se remobiliser mais il faut aussi aller voir plus dans la formation, dans le contenu en moins de 20 ans, à Marcoussis. Il y a un gros chantier pour espérer être champion du monde en 2023.