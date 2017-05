30e journée de Pro D2 de rugby : Calvaire breton pour Bourgoin, largement battu 56 - 0, à Vannes

Dix essais encaissés et aucun point marqué, le déplacement en Bretagne s'est apparenté à une véritable déroute pour les rugbymen du CSBJ en fermeture de cette saison de Pro D2. Chez des Vannetais déjà maintenus, les Berjalliens ont encaissé leur plus importante défaite de la saison, 56 à 0.

Ils n'avaient plus rien à jouer puisque déjà relégués sportivement en Fédérale 1. Pour autant, les Berjalliens et leurs supporters ne s'attendaient probablement pas à connaître un si lourd revers à Vannes pour la 30e et dernière journée de Pro D2 de rugby.

Très rapidement dépassés, les Ciel et Grenat encaissent trois essais dans le premier quart d'heure. À la pause, l'addition est déjà salée : 25 - 0, les Bretons ayant marqué cinq essais au total. Elle aurait même plus être beaucoup plus lourde sans une maladresse terrible des Vannetais à 0/5 au pied.

La seconde période sera pratiquement un copié-collé de la première. Cinq nouveaux essais inscrits par Vannes qui ajuste au pied cette fois puisque trois d'entre eux seront transformés. Une triste sortie pour Bourgoin qui quitte le monde professionnel sur une très lourde défaite, 56 à 0. Il faut à présent se tourner vers l'avenir même s'il ne s'annonce pas serein : une information judiciaire concernant les comptes du club a été ouverte par la justice il y a quelques jours.