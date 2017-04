32ème Fête du rugby : weekend en ovalie à Saint-Germaine

Entre 3000 et 6000 personnes sont attendues pendant deux jours au Bouscat pour les finales territoriales. Le moment fort de le saison pour tous ceux qui font battre le coeur du rugby au quotidien.

Depuis six ans, et c'est unique en France, le comité Côte d'Argent a décidé de regrouper au même endroit et sur deux jours ses finales territoriales, alternant entre la Gironde et les Landes. Et on peut dire qu'il a eu le nez creux en faisant ce choix. Rapidement, l'événement a pris de l'ampleur au point de devenir un rendez-vous incontournable du "rugby d'en-bas". Après La Teste-de-Buch en 2015 et Parentis en 2016, c'est Le Bouscat, à la lutte avec Mérignac, Pays Médoc et Saint-André-de-Cubzac, qui a décroché la timbale cette année.

Six finales, deux tournois

Les clubs qualifiés, entraînent leurs supporters et leurs bodegas pour un weekend sportif, festif et souvent haut en couleurs. Une plongée dans le rugby vrai, explique Philippe Barbe, le président du comité Côte d'Argent.

Philippe Barbe : "Tous les internationaux ont commencé dans un club de quartier ou de village"

Sur les 70 clubs que comptent le comité, douze ont réussi à glisser l'une de leurs équipes en finale. De l'honneur à la quatrième série, tous vont essayer de faire honneur à ce rendez-vous qui aura lieu sur des terres chargées d'histoire. Sainte-Germaine, ancien jardin du SBUC, a ainsi accueilli plusieurs finales du championnat de France.

Le Stade Bordelais / ASPTT est aujourd'hui le pus gros club du comité Côte d'Argent. © Radio France - Arnaud Carré

Le stade est désormais le terrain de jeu du Stade Bordelais / ASPTT, né il y a quatre ans de la fusion des deux entités. Avec 500 licenciés, il est le plus gros club d'un comité qui compte, dirigeants compris, 16 000 licenciés. Et cette Fête du rugby, c'est bien sûr une vitrine pour son président Philippe Gaubrie.

Philippe Gaubrie : "On va voir le vrai rugby"

Programme des finales du weekend :

Samedi 22 avril :

11h : 4ème série, Grignols / Pessac Alouette

14h30 : 1ère série, Saint-André-de-Cubzac / Lège Cap Ferret

17h15 : Promotion d'honneur, Pays Médoc / Cadaujac

Dimanche 23 avril :

11h : 3ème série, Cazaux / La Brède

14h30 : 2ème série, Biganos / Stade Bordelais ASPTT

17h15 : Honneur, Gujan-Mestras / Léognan

Durant ce weekend auront également lieu un tournoi de rugby à 7 le samedi et un tournoi des moins de 12 ans réunissant les dix meilleures équipes du comité.